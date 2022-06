Ediția din acest an a Zilelor Suvevei s-a încheiat cu un conecrt extraordinar Inna și cu un superb foc da artificii. Inna se pare că a doborît recordul de spectatori la Zilele Sucevei, peste 15.000. Ca și la concertul Andra primarul Ion Lungu a urcat pe scenă și a oferit artistei o ”Diplomă de Excelență” și un frumos coș cu flori. Lungu a ținut să mulțumească firmei Ambro cea care a sposnsorizat concertul Innei. În dechiderea Innei a concerctat The Motans.

”În cea de-a treia zi a zilelor orașului nostru, pe esplanada Casei de Cultură, sucevenii s-au bucurat de un concert extraordinar INNA și un superb foc de artificii. Aceasta are un număr impresionant de concerte prin Europa, Asia, America Latină, SUA, Canada și în Orientul Mijlociu, iar colaborările recente alături de artiști internaționali, dar și din România, o fac pe INNA una dintre cele mai apreciate artiste la nivel național cât și internațional.

Piese precum „Up” feat. Sean Paul sau ”Tare” alături de The Motans sunt doar câteva dintre exemplele de lansări recente ce au luat cu asalt topurile muzicale de specialitate. În semn de apreciere „PENTRU CĂ” a dovedit profesionalism în remarcabila carieră muzicală internațională i-am oferit îndrăgitei artiste o DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ și un coș deosebit de flori. Publicul din această seară a fost foarte plăcut impresionat de cântecele artistei și a cântat împreună cu aceasta! Vreau să mulțumesc firmei AMBRO pentru sponsorizare, dar și tuturor celor care au luat parte la acest concert extraordinar!”, a transmis Ion Lungu.