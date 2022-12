La final de an, artiştii au cele mai aglomerate zile, pentru că muncesc mult ca să-şi bucure fanii. Aşa este şi Inna (36 de ani) – adică Elena Alexandra Apostoleanu, una dintre cele mai în vogă artiste ale momentului, al cărei nume e cunoscut şi peste hotare. Cântăreaţa a povestit, în exclusivitate pentru Click!, care sunt cele mai frumoase amintiri legate de Crăciun şi ce planuri are pentru sărbătorile de anul acesta. Revelionul o prinde în Malta, dar nu în vacanţă, ci pe scenă, căci susţine un concert.

Click!: Se apropie sfârşitul de an şi am vrea să ne spui cum a fost 2022 pentru tine?

Elena Alexandra Apostoleanu: Sunt recunoscătoare pentru toate reuşitele de anul acesta: colaborări cu artişti pe care îi admir, cum e Timmy Trumpet, faptul că am urcat pe scenele Tomorrowland – unul dintre cele mai mari festivaluri, Electric Ballroom din Londra – unde au performat U2, Red Hot Chili Peppers, Muse, Prince şi mulţi alţii, dar şi pe multe alte scene ale lumii. La toate acestea se adaugă faptul că am reuşit să fac un nou sezon de „Dance Queen’s House” şi implicit să mă pregătesc deja de lansarea unui nou album, cu piesele pe care le-am compus cât am fost acolo. În plus, anul acesta am împlinit zece miliarde de vizualizări şi streamuri (pe YouTube, n.r.) şi asta înseamnă enorm pentru mine şi pentru echipa mea de la casa de discuri Global Records. Nici nu mă aşteptam vreodată la aşa ceva…

Se apropie Sărbătorile de Iarnă. Ce amintiri ai de Moş Nicolae, de exemplu?

Nu am o amintire anume legată de Moş Nicolae… Pregăteam şi eu ghetuţele, ca toţi copiii, şi, în mare măsură, primeam multe dulciuri cu ocazia acestei sărbători. Cele mai multe dorinţe erau pentru Moş Crăciun, acolo era provocarea.

Aşadar, cum erai de Crăciun? Ce amintiri te leagă de sărbătoarea Naşterii Domnului?

Făceam liste foarte lungi pentru Moş Crăciun. Îmi amintesc că cel mai frumos cadou, care m-a bucurat enorm, a fost o bicicletă pe care am primit-o atunci când am mai crescut. Când eram mai mică, Moşul îmi aducea mereu jucării, fel de fel de jocuri şi păpuşi.

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/inna-amintiri-din-copilarie-faceam-liste-foarte-2226038.html