De la începutul acestei săptămâni și înotătorii suceveni pot reveni în bazin. După o perioadă absolut cel puțin ciudată în care nu s-au putut pregăti în mediul lor obișnuit, sportivii au șansă să revină.

”A fost o perioadă dificilă în care ne-am pregătit pe uscat, dacă se poate spune așa. Sportivii noștri au încercat să se menținăîn formă, însă este comlicat de imitat mediul în care se antrenează ei de obicei, adică apa din bazin.

Mă bucur că se poate reveni la normal, chiar dacă este vorba de pași mici. Suntem pegătiți și așteptăm semnalul celor care au posibilitatea să ne pună la dispoziție bazinele de altădată, a trecut mult pentru noi, de la Școala 3 din Suceava și din orice altă locație.

Am citit regulile impuse de MTS și sunt interpretabile. Noi am avut tot timpul norme drastice la intrarea în bazin și la igiena corporală și nu am avut niciodată probleme. Nu îmi dau seama la ce se referă lucrurile cu scuipatul sau suflatul nasului în apă pentru că acest lucru nu-l permiteam oricum, dar involuntar îți intră apă în nas și în gură când înoți, chiar dacă ești sportiv de performanță și apa circulă peste tot, dacă se poate spune așa.

Suntem la curent cu tot ce e bun la nivel de natație în acest moment, știm ce se poate și ce nu și așteptăm ca bazinele în care ne antrenam să fie pregătite pentru sportul de performanță. Avem o generație de copii de excepție și ei merită toată atenția” a afirmat antrenorul sucevean, Cezar Moscaliuc.