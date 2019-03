Înotătorul rădăuţean Şerban Cotos a confirmat forma bună prin care trece, şi a urcat de două ori pe podiumul Campionatelor Naționale de Înot, pentru Juniori, Tineret și Seniori, care s-au desfășurat în perioada 20-24 martie, la Bacău.

Pregătit la Clubul Sportiv Universitar din Suceava de către lector universitar dr. Sorin Raţă, Şerban Cotos a concurat pentru prima dată la o competiţie naţională la categoria Tineret, rezervată înotătorilor de 17-18 ani şi chiar dacă va împlini 17 ani abia în luna septembrie, a obţinut rezultate care îl clasează printre cei mai buni înotători din ţară.

Astfel, Şerban Cotos a obţinut locul II în proba de 100 metri fluture, categoria Tineret, cu al cincilea timp la nivel național, locul II în proba de 50 metri fluture, categoria Tineret, tot cu al cincilea timp la nivel national şi locul IV în proba de 200 metri liber, cu al doilea timp la Tineret și al șaselea timp la Seniori, rezultat obținut in finala B. De asemenea, Şerban Cotos a mai înotat şi în probele de 200 metri fluture şi 200 metri mixt, unde a obţinut timpi care sa-i permită să ajungă în finala B.

„A fost un concurs foarte bun pentru mine. Timpii din probele pe care am pus accent în ultimul ciclu de pregătire sunt foarte buni, iar dacă totul va merge aşa cum ne-am propus sper ca până la vară să reuşesc să îmi fac baremul de participare la Campionatele Europene de Juniori, în proba de 50 metri fluture. Nu este un obiectiv uşor, mai ales că eu sunt în anul mic la Tineret, dar sunt optimist ţinând cont că la Bacău am fost la doar câteva zecimi de obiectiv. Iniţial îmi propusesem timpi pentru calificarea la Balcaniadă, dar cum federaţia a decis, din motive de calendar, ca sportivii români să nu mai participe în acest an la Balcaniadă, am schimbat obiectivul şi sper să am şansa să înot la Europenele de Juniori. De altfel, la Suceava simt că sunt ajutat de toată lumea să progresez, la bazin îmi sunt asigurate toate condiţiile de pregătire, iar colegii, profesorii şi conducerea Liceului Teoretic Filadelfia, unde sunt elev, sunt alături de mine. De asemenea, vreau să mulţumesc pentru sprijinul acordat în pregătire CSU Suceava, Lincor Trans Rădăuţi şi Asociaţiei pentru Promovarea Nataţiei Rădăuţi”, a spus Şerban Cotos.