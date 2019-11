Pe 22 și 23 noiembrie 2019, a avut loc la București prima competiție de inovație dedicată segmentului de office, eveniment care a reunit peste 100 de specialiști din industria tech și real estate. Competiția «On the fast track to futureproof» a fost organizată și dezvoltată sub umbrela strategiei de inovare a Skanska, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de clădiri de birouri la nivel global, împreună cu Proptech România, prima platformă românească de inovație dedicată domeniului real estate.

18 echipe locale și internaționale finaliste au avut posibilitatea de a concura în cele 6 categorii ale competiției, care s-au axat pe teme specifice industriei de office.

Provocările adresate de echipele Skanska și Proptech România celor înscriși în competiție au fost acelea de a identifica și gândi soluții și platforme digitale care să aducă valoare adăugată clădirilor de birouri, precum trasabilitatea prin digitalizare în toate etapele esențiale din viața unei clădiri, de la proiectare, până la construcție și operare, automatizarea taskurilor repetitive, folosind inteligența artificială, găsirea unor soluții inteligente de identificare a trăsăturilor comportamentale ale rezidenților clădirilor de birouri, educație și implicare activă în viața comunității și eficientizarea procesului de închiriere.

Echipa locală INDATAWETRUST a obținut cel mai mare punctaj din partea juriului și a fost desemnată câștigătoarea competiției. INDATAWETRUST a creat o platformă menită să crească gradul de satisfacție al celor care lucrează în clădirile de birouri și de a le asigura o experiență lipsită de efort în timpul unei zile de lucru.

Locul 2 a fost câștigat de echipa Quantum, formată din 4 liceeni în vârstă de 16 ani de la Liceul Internațional de Informatică București. Aceștia au dezvoltat o soluție pentru automatizarea fluxului de documente din Skanska.

Pe locul 3 s-a clasat echipa Bright Spaces, care a dezvoltat o soluție personalizată de tehnologizare a procesului de ofertare a spațiilor de birouri.

Aurelia Luca, Managing Director Skanska Romania: „Skanska Proptech Hackathon s-a încheiat după 48 de ore de schimb de idei, discuții lungi convertite în soluții software complexe, și multă distracție! A fost o muncă de creație foarte intensă, s-a lucrat contra-cronometru, de dimineața devreme până noaptea târziu, iar atmosfera creată a dus la o efervescență și o chimie reală între echipe, mentori și ambasadorii provocărilor. Mixul de adrenalină, energie și implicare din partea participanților a avut rezultate spectaculoase. Soluțiile propuse sunt funcționale, sunt disruptive, sunt creative, motive pentru care au fost și foarte greu de jurizat. Hackathonul s-a încheiat, însă partea frumoasă a dezvoltarii propunerilor abia acum începe.”

Ciprian Pașca, Co Founder Proptech România: „Sunt plăcut surprins să observ un interes din ce în ce mai crescut pentru astfel de competiții, care reprezintă nu doar o platformă de conectare între companii de tehnologie și real estate, ci și o bază solidă de oportunități care mai departe au potențialul de a genera investiții și modele noi de business. Echipele înscrise au fost foarte bine pregătite și, din acest motiv, nivelul competiției a fost unul avansat. Apetitul pentru tehnologie pe piața locală de real estate este din ce în ce mai crescut și cu siguranță vom vedea în viitorul apropiat tot mai multe soluții digitale proptech care vor atrage investiții pentru dezvoltare și implementare.”

Pe lângă cei trei mari câștigători ai competiției, s-au remarcat și companiile Fortech din Cluj-Napoca, câștigătoare a categoriei community engagment cu soluția Andocate, PaperBit din Timișoara, câștigătoarea categoriei RPA/AI, VegaComp din București, liderul categoriei digital twin, dar și Carbon Heroes, o echipă din Finlanda care a răspuns provocării de a realiza o platformă educațională pentru calcularea amprentei de carbon. Echipa Carbon Heroes a primit și o mențiune specială din partea juriului ca fiind cel mai promițător viitor partener Skanska.

Criteriile de jurizare au ținut cont de înțelegerea problemei, fezabilitatea și validarea soluției propuse, dar și de gradul de expertiză al fiecarei echipe. Din juriu au facut parte: Aurelia Luca – Managing Director Skanska Property Romania, Anna Tryfon – Innovation Manager Skanska CEE, Catalin Drăgoi – Europe Connected Services Centre Leader @ Honeywell Building Solutions, Cătălin Pană – Project Director Skanska Property Romania, Anne Marie Diaconu – Leasing & Asset Director Skanska Property Romania, Radu Ștefan – Key Account Manager Avaelgo, partener Microsoft și Ciprian Pașca, Co-Founder Proptech România.

Toate soluțiile prezentate în cadrul competiției, inclusiv cele care nu s-au clasat între primele trei, urmează să treacă printr-un proces minuțios de analiză. Echipa Skanska va estima potențialul de dezvoltare a ideilor care sunt în faza de concept și potențialul de implementare pentru soluțiile la cheie, conturând astfel planul de acțiune sub umbrela strategiei de inovație Skanska.

Procesul creativ a fost facilitat de mentorii Skanska, dar și de mentori din cadrul companiilor Microsoft și Honeywell, care au oferit suport echipelor pe întreaga perioadă a competiției.

Despre Skanska

Skanska este una dintre cele mai importante companii de dezvoltare imobiliară și construcții care activează la nivel european. Grupul de origine suedeză își desfășoară operațiunile în domeniul construcției și al ingineriei civile în Polonia, Cehia, Slovacia și Marea Britanie. Skanska dezvoltă proprietăți comerciale în piețele din Polonia, Cehia, România și Ungaria, precum și proiecte rezidențiale în Praga și Varșovia. În 2018, vânzările Skanska au atins suma de 40 de bilioane SEK, cu un număr de 14,200 de angajați în filialele din Europa.

Proiectele Skanska Romania oferă spații de birouri realizate la cele mai înalte standarde de calitate în locații cheie care asigură atât succesul, cât și satisfacția clienților și a investitorilor. Toate proiectele dezvoltate de Skanska Romania parcurg procesul de certificare LEED, confirmând respectarea principiilor dezvoltării sustenabile, ale eficienței energetice optime și ale asigurării unui mediu de lucru superior.

Mai multe informații pot fi găsite pe: http://www.skanska.ro

Despre Proptech Romania

Lansată oficial în luna martie 2019, PropTech România este o platformă dedicată antreprenorilor, investitorilor și dezvoltatorilor pasionați să găsească soluții tech pentru industria imobiliară și să genereze modele de business inovatoare printr-o înțelegere aprofundată a domeniului imobiliar. PropTech România a lansat în luna aprilie a acestui an competiția Real Estate Hackathon – o prima acțiune de inovație deschisă între corporații și start-up-uri destinată industriei de real estate, prin intermediul căreia au fost identificate peste 30 de soluții inovatoare dedicate acestui sector.