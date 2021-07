Anul 2021 este cu siguranță unul dedicat evoluției când vine vorba de fiscalizare. În contextul conectării caselor de marcat la sistemul de comunicație ANAF pentrucreșterea transparenței fiscale și simplificarea procesului de raportare, Danubius valansa anul acesta un nou produs unic în România – casa de marcat cu POS bancarfiscal integrat. Avizarea tehnică a echipamentului a fost obținută, urmând ca în lunaseptembrie a acestui an produsul să fie disponibil pentru operatorii economici dinRomânia.

Danubius a lucrat împreună cu producătorul de case de marcat și aparate bancare DATECS pentru a dezvolta un produs prin care să aducă pe piață o soluție integrată

pentru încasări aliniată la legislația fiscală din România. “Vrem să dăm startul unei noi ere în domeniul plăților cu și fără numerar. Am gândit, astfel, această casă de marcat care funcționează pe sistem de operare Android, cu sistem de vânzare mobilă și POS bancar integrat, acoperind mai multe cerințe ale operatorilor economici, cerințe pe care le-am întâmpinat de-a lungul celor 25 de ani de prezență în România”, declară Velin Ganev, Director General al Danubius.

Restaurantele, livratorii și afacerile de retail – principalii beneficiari

Echipamentul BlueCash-50 este primul de acest gen care include casă de marcat, terminal de plată cu cardul și cash, smartphone, imprimantă și cititor de coduri de bare. Aparatul poate fi conectat la software POS dezvoltat de diferite companii, astfel că operatorii economici nu vor fi nevoiți să facă modificări majore la trecerea către BlueCash-50.

“Noi recomandăm această casă de marcat în special pentru încasări din livrări, servicii, restaurante și orice business de retail care are nevoie să emită bon fiscal și să încaseze cu cardul bancar pentru produsele sau serviciile oferite. Faptul că aparatul are un ecran color de 5.5 inch cu touchscreen este o soluție pe care am găsit-o pentru a face toate integrările ușor de folosit, iar faptul că are o autonomie considerabilă pe baterie îl face perfect pentru livrări”, completează Velin Ganev.

Inovația avizată în premieră în România va deschide oportunități de dezvoltare pentru încasări mai simple și fiabile. Având cameră frontală integrată și camera pe spate cu dublă funcție – cititor cod de bare și cameră. Aceasta din urmă va putea fi folosită și pentru identificare a personalului avizat sau a clientului în cazul în care există o aplicație specifică. Echipamentul este pregătit și pentru integrarea cu sistemul de comunicații ANAF, la fel ca toate aparatele de marcat electronice fiscale Datecs.