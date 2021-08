Platforma Made in Romania, dezvoltată de Bursa de Valori București și disponibilă pe www.investingromania.com, oferă o înregistrare simplificată a companiilor, ca urmare a preluării datelor publice din platforma Termene.ro. Astfel, în momentul completării profilul unei companii și introducerii Codului Unic de Identificare, sunt preluate automat toate datele publice solicitate pentru înscrierea în comunitatea Made in Romania. Noua funcționalitate este implementată cu sprijinul Termene.ro, platformă care oferă informații actualizate în timp real despre firmele din România.

„Prin programul Made in Romania, Bursa de Valori București își arată dedicarea și implicarea în construirea unui mediu de afaceri solid. Rezultatele edițiilor Made in Romania din ultimii ani, dar și deschiderea tot mai mare pe care companiile antreprenoriale o au față de piața de capital ne arată că suntem pe drumul cel bun. Parteneriatul cu Termene.ro vine să reconfirme direcția noastră spre digitalizare și transformare a tot ce înseamnă bursă într-un produs flexibil și ușor de accesat atât de către echipele antreprenoriale care caută finanțare, cât și de către investitori”, a declarat Adrian Tănase, Director General Bursa de Valori București.

„Cele peste 300 de companii din programul Made in Romania de anul acesta sunt toate afaceri predictibile care se dezvoltă prin utilizarea business intelligence și a informațiilor disponibile în comunitatea Termene.ro. Ca antreprenor, mă bucur că prin intermediul platformei noastre putem valida afacerile românești înscrise în programul BVB, firme active în domenii cheie ca IT&C, servicii, agricultură, sănătate, home&deco și construcţii”, a declarat Adrian Dragomir, fondator Termene.ro.

Înregistrarea unei companii în cadrul platformei Made in Romania este posibilă 24/7 și oferă posibilitatea conectării companiilor cu intermediari la bursă, business angels, venture capital, private equity sau bănci. Datele publice preluate automat în momentul introducerii Codului Unic de Identificare includ cifrele de afaceri și profiturile/pierderile din ultimii trei ani raportați, capitalurile proprii și numărul de angajați din ultimul an raportat și, nu în ultimul rând, structura acționariatului, respectiv procentele deținute de persoane fizice/juridice rezidente/nerezidente.

Platforma Made in Romania a fost lansată în aprilie 2021, odată cu cea de-a IV-a ediție a programului Made in Romania. În prezent, în platformă sunt înregistrate 114 conturi cu profil de companie, 45 de conturi cu profil de consultant și 91 de conturi cu profil de investitor. Companiile care se înregistrează pentru a face parte din comunitatea Made in Romania au posibilitatea să intre în contact cu finanțatorii și să participe la un program de mentorat care va avea loc în perioada următoare.

Cea de-a IV-a ediție a programului Made in Romania este în plină desfășurare. La începutul lunii august au fost anunțate cele 50 de companii semifinaliste, iar până pe 31 august inclusiv, publicul poate vota una dintre acestea. Compania care va primi cele mai multe voturi din partea publicului va deveni prima finalistă a ediției. Celelalte 14 companii finaliste urmează să fie stabilite pe 1 septembrie de un Juriu format din experți în diverse domenii ale economiei, desemnați de Bursa de Valori București și de partenerii proiectului. Companiile finaliste din acest an vor fi anunțate public în cadrul Galei de Premiere programată în luna septembrie 2021. Cele 50 de companii semifinaliste au fost selectate dintre toate aplicațiile primite, respectiv 318 companii, prin votul membrilor Comitetului de Nominalizare.

Termene.ro este o platformă complet automatizată în care utilizatorii au acces direct la informații din 15+ surse oficiale și actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România. Înființată în anul 2014, Termene.ro este utilizată de peste 70.000 de companii, pe care le sprijină să identifice la timp oportunitățile de afaceri și să evalueze corect riscurile prin analize de piață, rapoarte și statistici care pot fi personalizate sau monitorizări ale portofoliului de clienți.