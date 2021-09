Odata cu inceperea scolii, centrul de cursuri pentru copii EduArts.ro a dat startul inscrierilor la cursurile pentru noul an scolar 2021-2022, la materii precum: matematica, programare si engleza. Acestea sunt potrivite atat pentru copiii care isi doresc sa aprofundeze mai bine aceste domenii, dar si pentru cei care isi doresc sa aiba parte de o experienta interactiva si plina de aventuri si sa isi descopere noi pasiuni pentru aceste materii.

Vezi mai multe detalii despre cursurile pe care le organizeaza si cum se pot face inscrierile pentru copii:

Afla mai multe despre EduArts

Centrul EduArts a fost special conceput din dorita de a oferi copiilor mai mult decat o simpla prezentare a materiei, o adevarata resursa unde cei mici pot sa se dezvolte prin intermediul activitatilor extrascolare. Activitatile intreprinse in acest centru sunt sustinute dupa o tematica bine stabilita, atat pentru cei incepatori, cat si pentru copiii care isi doresc sa se pregateasca pentru anumite examene.

Cursurile sunt organizate astfel incat cei mici sa reuseasca sa invete lucruri noi prin practica si jocuri, sa socializeze si sa isi dezvolte memoria, atentia, limbajul si imaginatia.

Despre cursurile de matematica pentru copii

Pentru copiii care au nevoie de ajutor pentru a intelege problemele si exercitiile de la matematica a fost creat acest curs. Pregatirea se desfasoara pe toata perioada anului scolar, timp in care cei mici pot aprofunda materia pe care o fac la scoala si temele, ori se pot concentra pe un nivel mai avansat de matematica pentru a-si dezvolta gandirea logica. La acest curs se pot inscrie copii din clasele I-VIII iar prima sedinta pentru testarea nivelului de cunoastere a materiei este gratuita.

Ateliere de programare pentru generatia actuala de copii

In ziua de astazi, este important ca toti copiii sa ajunga sa cunoasca si sa se descurce cu tehnologia actuala, mai ales ca multe meserii au la baza aptitudini ce tin si de accesarea calculatorului si a diferitelor programe. Pentru a invata de mici, copiii se pot inscrie la ateliere de programare pentru acest an, din septembrie.

Cu ajutorul profesorilor acestia vor putea sa invete mai multe tipuri de programare cum ar fi: programare Java, programare PHP, programare Python, programare C/C++, programare mobile Android, baze de date, web design, tehnoredactare computerizata sau pachetul Office. Cursurile au loc atat online, cat si in salile centrului.

Cursuri de engleza pentru incepatori sau pentru pregatirea la examene

Cursurile de engleza pentru copii sunt concepute atat pentru a-i invata sa se descurce in limba engleza la nivel conversational, cat si pentru pregatirile pentru examene precum Cambridge, IELTS sau TOEFL. In functie de nivelul de cunoastere a limbii engleze, se va porni de la un modul de incepator, intermediar sau avansat. Invatarea se face prin exercitii, practice care au ca scop stimularea copiilor pentru a invata limba engleza, dar si pentru a deprinde fluenta in exprimare in comunicarea cu celorlalti.

Esti interesant de unul dintre cursurile oferite? Afla cum poti sa iti inscrii copilul la cursul de engleza, matematica sau programare!

Daca esti pregatit pentru ca cel mic sa fie initiat in tainele matematicii, informaticii sau a limbii engleze, nu ezita sa il inscrii online accesand aceasta pagina de contact. Toate cursurile organizate sunt sustinute de catre profesori cu experienta, dedicati si care sunt pregatiti profesional pentru nevoile fiecarui copil. Alegeti centrul EduArts pentru cursuri distractive si interactive pentru copii!