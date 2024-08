True Health vă invită să participați la Școala de vară ,,La Marginea Școlii”, ediția a II-a „Sănătate Mintală și Dezvoltare Emoțională” organizată în perioada 19-24 august la Centrul Comunitar Rădăuți. Evenimentul de creștere personală este dedicat tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani și se concentrează pe dezvoltarea inteligenței emoționale într-un mediu sigur și plin de susținere. Înscrierile sunt deschise încă 4 zile, până pe 17 august!

Școala de Vară „Sănătate Mintală și Dezvoltare Emoțională” este sponsorizată integral de ,,SERCOM Electric” Suceava în cadrul Centrului Comunitar Rădăuți, pus la dispoziție de Asociația ,,Rădăuțiul Civic” și oferă o oportunitate unică de creștere personală și emoțională pentru tinerii din saltele și comune din apropierea orașului Rădăuți. Într-un context educativ și relaxant, tinerii vor învăța cum să gestioneze emoțiile, cum să-și reducă stresul și cum să dezvolte relații sănătoase și durabile. Acest program intensiv se desfășoară timp de 6 zile, având ca scop principal sprijinirea tinerilor participanți în construirea unor abilități esențiale pentru o viața trăită cu sens.

Activitățile sunt variate și atractive atât pentru tineri cât și pentru părinți care caută un program educativ de calitate pentru copiii lor. Vor avea loc ateliere ghidate de psihologi și specialiști în coaching, sesiuni de reflecție de grup, ateliere despre sănătate, orientare în carieră și vorbit în public, exerciții de echipă și activități recreative menite să îmbine armonios învățarea cu distracția. Prin aceste experiențe, tinerii vor fi provocați să își descopere punctele forte și să își crească încrederea în sine.

„De la înființarea noastră, în martie 2023, am dezvoltat și desfășurat proiecte educaționale, de sănătate și filantropice, explorând diverse abordări și colaborând cu parteneri din mediul de afaceri și cel public. Toate aceste eforturi s-au concretizat în ediția din acest an a școlii de vară, realizată în urma consultării cu tinerii și axată pe creșterea bunăstării lor emoționale și mintale. Scopul nostru este să formăm tineri în domenii esențiale pentru o viață sănătoasă trăită în mod conștient și cu sens, oferindu-le abilități soft indispensabile în piața muncii. Școala de vară din acest an reprezintă contextul perfect pentru a atinge aceste obiective într-un mod intensiv și distractiv! spune Adrian MAFTEAN, președintele organizației ,,True Health”

Nu ratați această șansă de dezvoltare personală! Mai sunt doar 4 zile de înscrieri la școala de vară, data limită fiind 17 august!

Completați acum formularul de înscriere: https://bit.ly/școaladevarăth2024