Numărul firmelor care au intrat în insolvenţă este într-o continuă creştere de la an la an, datele făcute publice de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului arată că în primele 10 luni ale anului 2017, societăţile comericale sau PFA-urile intrate in insolvenţă au fost cu 8,85% mai multe decât în aceeaşi perioadă a anului 2016.

Mai mult decât atât, după o analiză a mediului de afaceri pe care a realizat-o Elite Business Women de-a lungul mai multor conferinţe de business organizate în România, se constată o creştere îngrijorătoare a Start-Up-urilor care intră în insolvenţă sau în faliment în primii 3-5 ani de activitate. În acelaşi timp, se observă că firmele înfiinţate de femei prezintă un risc mai mare decât cele înfiinţate de bărbaţi.

În acest context, fondatoarea celei mai mari companii din România dedicate antreprenoriatului feminin, Bianca Tudor, relansează, în perioada martie-iunie 2018, Elite Business Club, în 5 oraşe din ţara noastră şi în Londra, pentru a găsi o strategie antreprenorială coerentă care să scoată firmele neperformante din zona de risc. Elite Business Women vine cu o contribuție valoroasă fără precedent pentru mediul de afaceri românesc și pune la dispoziția tuturor companiilor de tip start up prezente la evenimentele Elite Business Club Sibiu, Timișoara, Cluj, Londra, Constanța, în perioada aprilie-iunie 2018, un plan personalizat de poziționare în piață și de dezvoltare a afacerii de tip Media Kit pentru IMM-uri, produsul anului 2017 în cadrul EBW.

“Elite Business Club este un eveniment care aduce împreună oameni de afaceri cu multă sau puţină experienţă, dornici să împărtășească din experiențele lor de business, cu scopul de a-i ajuta pe colegii lor de breaslă aflaţi la început de drum să găsească o strategie pentru a ieşi din impas şi de a evita insolvenţa sau falimentul. Cea mai mare problemă cu care se confruntă majoritatea companiilor aflate la un pas de insolvenţă este lipsa expertizei manageriale, a unui plan de business coerent, a unei strategii de promovare, care să includă cerinţele şi nevoile pieţei, identificarea şi segmentarea publicului-ţintă în funcţie de anumiţi parametri de marketing, utilizarea corectă a canalelor de comunicare în masă, în special în comunicarea online – Facebook şi Google, gestionarea eficientă a bugetului administrativ şi de promovare şi nu în ultimul rând relaţionarea cu alte firme cu scopul de a crea parteneriate solide”, declară Bianca Tudor, fondatoarea Elite Business Women – cea mai mare companie de antreprenoriat feminin din România.

Planul din 6 paşi pentru un antreprenor aflat la început de drum

1.Testează ideea ta de business. “Oricât de mult îți place ideea ta de business și oricât de mult ai muncit la ea, utilizatorul final este clientul, iar acesta se măsoară în nevoi și cum răspunde produsul sau serviciul tău la acestea. Dacă vrei să îți deschizi o ceainărie, de exemplu, mergi la colţ de stradă și încearcă să vinzi ceaiul tău. Cât ai cere, dar mai ales cât ți se oferă? Cere feedback, vezi părerea consumatorului și reconsideră produsul sau serviciul tău în funcție de acestea. Un produs sau serviciu, pâna la urma este un mecanism viu care trebuie reinventat, adaptat continuu”, explică antreprenorul Bianca Tudor.

2. Acum că ai ales să fii antreprenor, asumă-ți noua direcție! “Trebuie să fii conștient că antreprenoriatul este abilitatea ta de a răspunde la provocări în fiecare zi, de a găsi soluții în mod constant, de a fi creativ și de a-ți păstra entuziasmul. Crede în tine, viziunea ta trebuie sa fie crezul tău! Tratează-te cu respect în relația cu orice client, furnizor, partener și nu te vinde ieftin! Da, totul este o negociere și trebuie să fii pregătit pentru asta”, declară Bianca Tudor, fondatorul Elite Business Women.

3. Creează un business plan și ia în serios partea de cheltuieli de început. “Am început afacerea fără să ma gândesc foarte serios la cheltuieli: înființare firma, contabilitate, poate chirie sediu, website, campanii de promovare. Aaa da și planul B, căci dacă nu faci bani în primele luni, uneori primul an, va trebui să „creditezi” firma, să muncești din greu la strategia de vânzare și să încerci să „finalizezi tranzacții și să semnezi contracte”. Îți amintești de păstrarea entuziasmului și a crezului=vizunii tale? Aici intervine partea de încredere în tine, adaptare și solutii. Recomand să ai un plan B pentru venituri, atunci când dai drumul la un business”, menţionează specialistul.

4. Formează-ti o echipă cu care sa construiești business-ul tău. “Nu despre angajați este vorba, ci despre colaboratori, oameni „project-based” care să te ajute să crești business-ul tău. Oricât de imposibil poate părea, nu poți face totul singur! Găsește colaboratori, oameni care să creadă în viziunea ta, să se regasească în misiunea ta. Nu coborî standardele și nu face compromisuri – prieteni, rude -, există profesioniști și ai nevoie de ei. Cartea ta de viziță sunt angajații şi colaboratorii tăi, termenele respectate și lucrul bine făcut, de aici poți crește organic”, consideră specialistul în educaţie antreprenorială Bianca Tudor.

5. Arena leilor sau competiția. „Sper că nu ai uitat de competiție. Poate fi clișeu însă trebuie șa fii mereu cu un pas înainte, sa aduci mereu ceva nou sau să ai o idee genială care nu poate fi copiată. Oamenii vor replica sau cel puţin vor încerca să copieze ideea ta, conceptul tău și trebuie șă fii pregătit, să ai acel element de unicitate care să facă clienții să revină”, explică Bianca Tudor.

6. Business-ul înseamnă bani. “O lecție nu tocmai ușoară pentru femei. Femeile țin la latura umană în business, femeile sunt voluntare și muncesc mult fără să puna accent pe bani. Trebuie să știi să monetizezi efortul tău, să emiți facturi pentru activitatea ta și să fii platită! La final de zi, business-ul se traduce în numărul de facturi emise și bani în cont. Obișnuiam să empatizez cu obiecțiile clienților mei: nu am bani, nu am timp, este prea scump. În realitate, ceea ce oferi este de valoare și dacă îți cunoști valoarea, vei știi sa rezolvi obiecțiile de mai sus: Prea scump în comparație cu ce?”, declară fondatorul Elite Business Women.

Evenimente de business în 5 oraşe din România şi în Londra

Elite Business Club se adresează antreprenorilor, managerilor și reprezentanților din IMM-uri, freelancerilor, consultanților, consilierilor, coachilor, autorilor şi speakerilor, specialiștilor în afaceri, oameni de business care au ca target antreprenorii etc.

Primul eveniment Elite Business Club din acest an a avut loc la Sibiu, în data de 29 martie 2018 şi s-a bucurat de un real succes din partea celor prezenţi. Următoarele conferinţe de business Elite Business Club vor avea loc în: Timişoara (24 aprilie 2018), Cluj-Napoca (7 mai 2018), Londra (19 mai 2018), Constanţa (1 iunie 2018) şi Braşov (7 iunie 2018).

Înscrierile la eveniment sunt deschise şi se realizează pe https://elitewomen.org/elite-business-club/.

Peste 8.000 de antreprenoare fac parte din Elite Business Women

Elite Business Women a pornit, iniţial, ca un mic grup de femei care discutau în mediul online despre importanţa antreprenoriatului feminin în societatea modernă, iar în câţiva ani această idee, s-a transformat în cea mai mare companie de educaţie antreprenorială feminină din România, depăşind 8.000 de membre şi graniţele ţării.

Întreaga strategie a fost foarte bine pusă la punct de antreprenoarea Bianca Tudor, care la doar 22 de ani şi-a descoperit aptitudinile manageriale în proiecte internaţionale şi a dorit să dea o voce puternică, încredere şi curaj şi altor femei care au abilităţi antreprenoriale şi vor să pătrundă în lumea afacerilor.

La ora actuală, ELITE Business Women organizează conferinţe şi cursuri de training în domeniul antreprenoriatului, în ţară şi în străinătate, iar de 1 an compania ajută alte firme conduse de românce să îşi extindă afacerea în Europa, prin evenimente de networking organizate în Portugalia, Belgia, Italia şi Marea Britanie.