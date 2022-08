Inspectoratul Școlar Județean a solicitat Ministerului Educației alocarea unui număr de 155 de autobuze electrice necesare pentru transportul elevilor la școală. Multe dintre microbuzele existente sunt vechi și prezintă pricol pentru siguranța elevilor.”La nivelul judelului Suceava există 136 microbuze școlare (83 de microbuze sunt in administrarea școlilor iar 53 sunt in administrarea primăriilor). Acolo unde sunt microbuze scolare, acestea sunt in curs de pregătire pentru transportul elevilor, in acest s ens obținându- se avizele și autorizările nece are (ITP, asigurare, RCA, omologare RAR). Multe dintre microbuzele existente sunt vechi, pentru siguranța elevilor fiind nevoie de noi mijloace de transport. La solicitarea școlilor s-a întocmit un necesar de 23 microbuze electrice (8+1) și 132 microbuze electrice (16+1) iar in acest sens s-a trimis adresă către Ministerul Educației”, a declarat șeful Inspectoratul Școlar Județean, Grigore Bocanci.