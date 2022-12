Inspectorii vamali din cadrul B.V.F. Albița – Direcția Regională Vamală Iași, în urma unui control vamal amănunțit efectuat asupra unui autoturism marca Volkswagen Atlas, au reținut un număr de 162.000 bucăți țigarete, diverse mărci, cu timbru de acciză Republica Moldova și 3 litri de băuturi alcoolice.

Întrucât există suspiciuni că sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracțiuni, întreaga cantitate de țigări precum și autoturismul au fost predate organelor de cercetare penală competente.