În data de 26.09.2022 inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanţa, ca urmare a controlului fizic efectuat asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China, pentru o societate comercială cu sediul în Republica Moldova, au reţinut un număr de 162 mașinuțe electrice pentru copii, susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcilor „BMW“, „Mercedes”, „Range Rover”, „Lexus(Toyota)” și „Can-Am(Bombardier)”.

Valoarea mărfurilor dacă ar fi fost comercializate la valoarea bunurilor originale este de aproximativ 277.134 lei.

Conform prevederilor Regulamentului European nr. 608/2013 si Legii nr.344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, autoritatea vamală a reţinut bunurile susceptibile a fi contrafăcute, în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a fi dispuse masurile legale ce se impun.