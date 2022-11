La data de 10 noiembrie 2022, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud – Direcția Regională Vamală București au descoperit în urma controlului, 1.980 bucăți căști cu fir pentru telefonul mobil, bunuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală a mărcii ‘’ APPLE ‘’.

Mărfurile au fost descoperite într-un container sosit din China și aparțineau unei societăți comerciale cu sediul în Republica Moldova.

Bunurile în discuție au fost reținute iar valoarea acestora, în situația în care ar fi fost comercializate pe piață la preț de vânzare al unui produs original, este de aproximativ 294.030 lei.