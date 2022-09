În data de 05 septembrie 2022, inspectorii vamali din cadrul Biroului vamal de frontieră Constanța Sud au descoperit la efectuarea controlului fizic, 792 sticle whisky Jack Daniel‘s Tennessee alcool 40%, 07 litri, bunuri nedeclarate.

În situația în care bunurile ar fi fost comercializate pe piață (la preț de vânzare cu amănuntul) valoarea acestora fiind de aproximativ 75.240 lei. Mărfurile în cauza se aflau într-un container sosit din Statele Unite ale Americii pentru o societate comercială cu sediul în Municipiul Bucuresti.

Precizăm că există suspiciuni că sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracțiuni (la depunerea declarației vamale și a documentelor însoțitoare conținând date eronate privind cantitatea mărfurilor), cazul urmând să fie predat organelor de cercetare penală competente.