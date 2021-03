O nouă meserie este pe cale să se nască după cea de activist de mediu care a cunoscut o înflorire fără precedent și de care județul, țara, avea mare nevoie: cea de inspector al drumurilor. În această postură se află de ceva vreme președintele verzilor suceveni, Dan Acibotăriță, care weekend de weekend iese la plimbare de agrement și între două opriri pentru odihnă constată cât de proastă este starea unor drumuri cum întâlnești la tot pasul ”găurică lângă gaură”. Redăm integral constatările făcute de ”inspectorul” Acibotăriță în acest final de săptămână:

”Partidul Verde filiala județeană Suceava consideră că sunt drumuri județene aproape impracticabile.

Mergi spre Tișăuți-Bosanci-Udești și ai întâlnești găurică lângă gaură pe asfalt. Sunt lucrări începute în perioada localelor din 2020 și lăsate probabil ca laudă pentru 2024.

Tot pe acest traseu, în comuna Udești, au fost tăiați copacii, chipurile pentru lărgirea drumului, mai ales nucii, care sunt rari, scumpi și cresc greu. Sunt căutați pentru confecționarea de mobilă.

De asemenea, pe șoseaua care leagă Suceava de Dorohoi sunt porțiuni care probabil, sunt lăsate pentru conservare, adică până la întoarecerea comunismului. Se vede că în comunele Adâncata și Zvoriștea primarii nu ies la pas prin localități, astfel ar vedea starea drumurilor sau poate nu au vreo treabă cu cuvântul ”gospodar”.

Din nefericire, se observă că nu putem întreține drumurile construite în trecut.

Ce să mai spunem despre Autostrada Nordului?”