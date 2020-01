Una din marile provocari in pregatirile pentru banchetul din liceu este alegerea rochiei, care trebuie sa fie feminina, eleganta, tinereasca, moderna, stilata si sa se potriveasca perfect. Din fericire, exista surse de inspiratie care te pot ajuta, Kate Middleton fiind una dintre acestea.

Vestimentatia Ducesei de Cambrige

Pastelurile, coafurile si o multime de piese Alexander McQueen ar fi calea perfecta de a face un rezumat al vestimentatiei lui Kate Middleton in 2019. Ducesa de Cambrige a avut inca un an incredibil in ceea ce priveste tinutele pe care le-a purtat, trecand cu multa usurinta si stil de la rochiile elegante de seara la tinutele casual.

Se pare ca McQueen, designerul din spatele rochiei iconice de mireasa a lui Kate, a ramas unul dintre preferatii ei in acest an, la fel ca si Catherin Walker si Emilia Wickstead.

Kate Middleton – o sursa de inspiratie pentru femei

Kate Middleton a fost foarte inspirata in turneul sau regal in Pakistan cu Printul Williams, cand s-au remarcat ca primul cuplu regal britanic care a purtat tinute traditionale din Pakistan.

Pe langa acest moment istoric, Kate s-a dovedit a fi extrem de inspirata in alegerea tinutelor, fiind intotdeauna o prezenta fermecatoare, eleganta si plina de stil. Toate acestea sunt motive pentru care merita sa te inspiri in alegerea rochiei de banchet scolar din cele mai bune look-uri si tinute ale lui Kate Middleton.

Ci siguranta vei gasi ceva potrivit pentru petrecerea aceasta festiva, indiferent de pensiunea sau locatia unde va fi ea organizata.

Middleton a aratat ca o zeita greceasca intr-o rochie uimitoare Alexander McQueen la BAFTAs

Middleton stralucea in rochia cu un singur umar, lunga pana in podea, in timp ce a participat la Premiile William British Film Awards din Londra alaturi de Printul William. Ea a asortat rochia uimitoare cu cercei picaturi de diamant care au apartinut regretatei Printese Diana.

Superba rochie roz Gucci

La numai cateva zile dupa premiile BAFTAs, de data aceasta la gala 100 Woman in Finance, Kate Middleton a purtat o superba rochie roz Gucci.

Aceasta rochie din tul roz a facut ca Ducesa de Cambrige sa para o printesa Disney. Middleton a completat tinuta cu o poseta ambreiaj Prada din catifea, perfect asortata cu centura, dar si cu pantofii cu toc albi, demni de un Oscar.

Rochia de la banchetul de stat de la Palatul Buckingham

Ducesa de Cambrige a aratat impecabil in rochia alba pe care a purtat-o la un banchet organizat la Palatul Buchingham, banchet unde l-a cunsocut pe Donald Trump.

Kate si-a accesorizat rochia Alexander McQueen cu o tiara Knot Lover care a apartinut reginei Maria si care a fost purtata si de regretata printesa Diana.

De ce nu ai arata si tu ca Ducesa Kate la balul de sfarsit de liceu? Desigur, modelele de rochii se pot copia, ia accesoriile se pot adapta. Cu siguranta te vei simti asemeni unei printese!