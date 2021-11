Plutonier adjutant-șef (în rezervă) Ioan Ștefureac fost primul care a intervenit pentru salvarea celor implicați în cumplitul accident produs luni după amiază între localitățile Stroiești și Ilișești soldat cu patru răniți din care unul în stare de inconștiență. Dezvăluirea a fost făcută de ISU Suceava pe pagina de socializare. ”Colegul nostru, plutonier adjutant-șef (în rezervă) Ioan Ștefureac, a intervenit la accidentul produs astăzi între localitățile Stroiești și Ilișești, înainte de sosirea echipajelor de pompieri la fața locului. Acesta a extras una dintre victimele blocate, care era prinsă sub bordul mașinii, și a gestionat situația imediat după producerea accidentului, împiedicând persoanele fără competențe să acționeze asupra răniților, pentru a nu le înrăutăți situația. De asemenea, plt.adj.-șef (r) Ioan Ștefureac a furnizat datele necesare (și extrem de importante în misiunile de salvare a vieții) Dispeceratului comun ISU-SAJ, astfel încât, coordonatorii intervenției au trimis din primul moment echipajele specifice, pentru o misiune eficientă. Ne bucurăm pentru faptul că instinctul de salvator nu l-a părăsit, nici după ieșirea la pensie, pe colegul nostru”, au relatat cei de la ISU Suceava.

