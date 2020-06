Conform raportului Digital News Report, lansat de Institutul Reuters şi Universitatea Oxford, 71% dintre respondenți consideră că Digi24 reprezintă un brand media de încredere și rămâne, pentru al patrulea an consecutiv, în topul celor mai urmărite instituții de presă din țară.

Postul de știri Digi24 se menține în topul realizat de Institutul Reuters al doilea cel mai de încredere și urmărit post de televiziune din România, dar și primul post de știri din acest clasament. Astfel, 44% dintre telespectatori aleg săptămânal platforma TV a Digi24.

Platforma Online este, de asemenea, în topul celor mai urmărite surse de informaţie, ocupând poziția a treia, cu 30% dintre utilizatori care se informează de pe site-ul sau aplicația digi24.ro.

Raportul se bazează pe o cercetare realizată în 40 de ţări şi la care au participat peste 80.000 de consumatori de ştiri. În România, sondajul a fost făcut în perioada ianuarie-februarie 2020, pe un eșantion de 2.017 persoane, cu o distribuție mai mult urbană, având o marjă de eroare este de +/-2,18%.

„Digital News Report, de la Reuters Institute, din acest an confirmă un trend general către o lume a știrilor mai digitalizată, dominată de platforme, având în centru dispozitivele mobile; în plus, există dovezi că unii editori de materiale deosebite, premium, se bucură de o creștere a abonamentelor. (…) Încrederea în mass-media crește timid în 2020, față de 2019, România fiind pe locul 19, din 40 de piețe de media, cu 38 la sută din audiențele digitale care declară că au încredere în presă, în general. Digital News Report demonstrează că încrederea în presă este influențată de evoluțiile sociale și de gradul de divizare al unei societăți, iar în România, anul 2019, în comparație cu alte țări, a fost un an fără evenimente politice, economice sau sociale deosebite. Cu toate acestea, peste jumătate dintre audiențele digitale (54%) consideră că principala sursă de informații false sau înșelătoare poate fi identificată în zona Guvernului, a politicienilor și a partidelor politice din țară”, se mai arată în secţiunea pentru România a raportului.