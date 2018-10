S-a consumat şi prima noapte de amor în noul sezon de la Insula Iubirii 2018. Cristi şi Marinela sunt protagoniştii unor scene fierbinţi după zile lungi în care s-au tachinat, iar jocul lor avea un singur deznodământ. Dacă vă întrebaţi cine este ispita Cristi, cel care a făcut-o pe tânăra concurentă de doar 19 ani să cadă în păcat, trebuie doar să ştiţi că aveţi în faţă un mare cuceritor, notează click.ro.

Cristian este pasionat de sport dintotdeauna, iar până acum a făcut dans sportiv şi fotbal, însă a fost nevoit să renunţe la locul său într-o echipă în urma unei accidentări. Cu un trup bine lucrat și o privire pătrunzătoare, Cristian mărturisea înainte de Insula Iubirii 2018 că, de obicei, nu are o problemă în a atrage atenția fetelor. „E destul să fiu eu însumi, nu e greu să ies în evidenţă. Sunt obişnuit să fiu abordat de femei şi îmi place cele care inspiră feminitate, care au coloană vertebrală. Am crescut înconjurat de femei, am avut mereu 7-8 în casă, aşa că mereu m-au fascinat şi sunt capabil să le înţeleg nevoile“, spunea ispita înainte de a intra în reality-show-ul de la Antena 1, potrivit sursei citate.

