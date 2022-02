Frumoasă și emoționantă a fost întâlnirea și promenada tinerilor cu prietenii noștri nevăzători din cadrul Asociației Nevăzătorilor Suceava. Aceasta a fost o altă activitate de suflet a Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS).

Pornirea a fost de la Biserica „Sfântul Dumitru” din Suceava, unde le-am vorbit tuturor despre istoricul bisericii voievodale, ctitorită de Domnul Petru Rareș, și a Turnului Clopotniță a lui Alexandru Lăpușneanu.

Doi tineri au luat la braț câte un nevăzător și s-au îndreptat apoi spre Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, trecând pe esplanada și prin parcul din zona centrală, mângâiați de un soare care a ieșit să ne salute în această minunată zi de februarie.

Rând pe rând, cu toții ne-am închinat și am cinstit Moaștele Sfântului Ioan cel Nou, iar la Eclesiarhie, bisericuța veche din curte le-am vorbit despre viața, minunile și martiriul negustorului Ioan, sfântul ocrotitor al orașului nostru.

Promenada a continuat până la Cetatea de Scaun a Sucevei, unde, cu bunăvoința ostenitorilor de acolo nevăzătorii au avut parte de o prezentare specială a istoricului Cetății și au putut pipăi și simți obiecte vechi descoperite în urma săpăturilor arheologice: ceramică, cahle, urcioare pentru vin și untdelemn, teacă cu brâu pentru armă, coif de război cu zale și altele. Mare a fost bucuria nevăzătorilor și s-au înveselit precum copiii!

La finalul promenadei, cu toții am mâncat pizza, am băut suc, am vorbit, am râs. N-a lipsit rugăciunea spusă în cor de toți. Ne-am simțit foarte bine împreună!

Și pentru mine a fost o mare bucurie pentru că de mult timp am avut în gând întâlnirea cu nevăzătorii și, cu rânduiala de la Dumnezeu, s-a întâmplat asta acum.

Cine are ochi de văzut, să vadă!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Pr. Justinian-Remus A. Cojocar