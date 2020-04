Consiliul Județean Suceava a inițiat pentru miercuri, 29 aprilie, orele 10, la sediul Palatului Administrativ, o ședință de lucru, la care au fost invitați membrii reprezentativi ai asociațiilor fermierilor, crescătorilor de animale, dar și autorităților și instituțiilor publice cu competențe în domeniu, în vederea identificării problemelor cu care aceștia se confruntă, dar și a soluțiilor de remediere a acestora, anunță Prefectura Suceava printr-un comunicat de presă.

”Analizele specialiștilor relevă faptul că la nivel național ne confruntăm, în paralel, cu două crize în contextul pandemiei cu noul coronavirus, cea medicală și cea economică, cu implicații semnificativ mai adânci în ceea ce privește județul Suceava. În acest sens, stau și recentele propuneri de politici sociale pe termen scurt, mediu și lung, efectuate de către societatea civilă, mediul universitar și cel de afaceri, administrația publică județeană, care în urma analizelor au arătat că standardul de viață al locuitorilor județelui Suceava va fi afectat, mai ales după ce criza medicală va trece, sau se va reduce. Dezbaterile recente au arătat necesitatea adoptării unor măsuri imediate, întrucât o parte a veniturilor populației județului Suceava sunt reduse de pandemie, cu referire directă la salariații în șomaj tehnic și persoanele din domeniul agrícola”, se menționează în comunicatul Prefecturii Suceava.

40 de milioane de euro din fonduri europene pentru subvenționarea contractelor de asigurare ale fermierilor împotriva secetei

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat marți că ministerul a alocat 40 de milioane de euro din fonduri europene pentru a subvenționa contractele de asigurare ale fermierilor împotriva secetei. Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare va fi deschisă în prima jumătate a lunii mai și toate dosarele eligibile vor fi finanțate.

Adrian Oros a anunțat că până în acest moment s-au cheltuit pentru acest obiectiv doar 1,75 de milioane de euro din cauza birocrației masive:

”S-au semnat doar 998 de contracte de finanțare și s-au cheltuit 1,75 milioane euro. Am simplificat mult procedurile pentru acest sprijin. Simplificăm mult Ghidul solicitantului, am renunțat la trei acte din dosar. Am eliminat obligativitatea actelor ștampilate și a altor acte.”

El a spus că subvenția va fi de 70% din valoarea poliței de asigurare, în creștere pentru fermierii mari. De asemenea, va fi deschisă o singură sesiune anuală.

Această măsură vine în continuarea celei adoptate în ședința Guvernului din data de 23 aprilie 2020, prin care a fost aprobată o Hotărâre ce modifică art. 10 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Reamintim faptul că pentru asigurarea resurselor financiare aplicării schemei de ajutor de stat în anul 2020, actul normativ aprobat a completat suma prevăzută inițial la art. 10 alin.(7) din H.G. nr. 1174/2014 cu suma de 117.000 mii lei. În acest fel se asigură efectuarea plăților aferente ajutorului de stat pentru perioada 1 octombrie 2019-31 decembrie 2019.