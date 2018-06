La Rădăuți s-a consumat duminică un moment extrem de emoționant. Una dintre supraviețuitoarele Holocaustului, Erika Feiler, născută în Rădăuți, a venit din Israel pentru a povesti prin ce a trecut atunci când a fost deportată în Transnistria. Evenimentul a fost realizat de Uniunea Populară Germană pentru Îngrijirea Mormintelor de Război (VDK e.V., filiala landului Mecklenburg-Vorpommern) care în perioada 21 iunie-5 iulie la Rădăuți și Rövershagen (Germania), organizează o Tabără școlară internațională de lucru la cimitirele militare. Locația aleasă a fost Sinagoga din Rădăuți acolo unde a foat lansată cartea bilingvă (română și germnă) intitulată ”Copilărie pierdută” care cuprinde imagini și povestiri cu supraviețuitori ai Holocaustului dar și o expoziție de fotografie pe această temă. La eveniment au fost prezenți primarul Nistor Tătar, viceprimarul Bogdan Loghin, consilieri locali, lt.-col. Christian Ziese, atașat militar al Ambasadei R.F. Germania la București însoțit de Cristian Scarlat, șeful Reprezentantei VDK in Romania” și elevi ai Colegiului „Andronic Motrescu” care colaborează cu Uniunea Populară Germană pentru Îngrijirea Mormintelor de Război.

”Dorim să-i mulțumim în mod special lui Erika Feiler care ne-a susținut de la început aici la Rădăuți și în Israel cu pasiune și angajament personal”

”Munca noastră nu a constat doar în restaurarea monumentelor din primul și al doilea război mondial am început lucrări de restaurare în cimitirul evreiesc. Și asta ne inspiră să aflăm cât mai multe despre locuitorii evrei din Rădăuți și din Bucovina. Am căutat în Yad Vashem supraviețuitorii Holocaustului din Rădăți și Bucovina din Israel. Și am găsit supraviețuitorii Erika Feiler, Arthur Klinghoffer, Aron Ashkenazy, Siggi Grunberg, Shlomo Schwartz, Yochanan Ron Singer. Am descoperit și descendenți ai victimelor Holocaustului din Rădăuți și Bucovina: Bondy Stenzler, Barbieru și Edgar Hauster. După contactele inițiale prin internet o mică delegație a studenților noștri germani a călătorit în Israel în 2017 și 2018 pentru a efectua interviuri cu supraviețuitorii din Rădăuți. Acest lucru a dus la această broșură și la această expoziție foto. Dorim să mulțumim cu sinceritate tututor celor care ne susțin atît de mult în această lucrare. Dorim să-i mulțumim în mod special lui Erika Feiler care ne-a susținut de la început aici la Rădăuți și în Israel cu pasiune și angajament personal. De asemenea dorim să mulțumim primarului orașului și domnului Koffler care ne-a sprijinit în permanență proiectul. Și desigur îi mulțumim școlii și directorului Dramba Florin pentru sprijinul anterior al cooperării germano-românești. Vă mulțumim și noi, Cristina și Cristina și în special elevilor din Rădăuți și Rövershagen”, a declarat Petra Klawitter profesor din Germania inițiator al proiectului.

Erika Feiler: ”În numele victimelor și supraviețuitorilor Holocaustului doresc nouă și întregii lumi să nu mai existe niciodată în istorie un Holocaust”

”Am fost deportată în octombrie 1941 împreună cu toată familia mea. Destinația a fost Transnistria. Împlinisem 9 ani dar și acum îmi răsună grasul toboșarului care era pe toate străzile orașului anunțând locuitorii evrei din Rădăuți să se prezinte în dimineața zilei următoare la gara orașului având asupra lor bajaje minimale. În gară ne aștepta trenul alcătuit din vagoane pentru vite, pentru animale și soldații călare care urlau fără întrerupere și cereau liniște. Vagoanele nu aveau bănci sau scaune pe jos erau paie și paiele erau murdare iar în aer plutea un miros insuportabil. Am stat înghesuite 60-70 persoane într-un vagon. În timpul călătoriei am aflat că vom fi deportați în Transnistria. Am ajuns după trei zile am ieșit din vagoane și am fost goniți și hăituiți mulți kilometri până la Nistru. Cine nu putea să țină pasul cu convoiul era împușcat. I-am văzut căzând pe jos. Am fost obligați să trecem Nistrul cu niște plute. Mulți au căzut în apă pentru că nu au avut loc în plute și s-au înecat. Cu toții am petrecut patru ani de suferințe de nedescris. Păpduchii și ploșnițeele au apărut chiar în primele zile. Lispa de mâncare, foamea, bolile ca și tifosul și dizenteria erau zilnice și insuportabile. Oamereii au murit de boli, de foame și de osteneală.Mulți din cei deportați nu s-au mai întors. În numele victimelor și supraviețuitorilor Holocaustului doresc nouă și întregii lumi să nu mai existe niciodată în istorie un Holocaust”, a relatat Erika Feiler, supraviețuitoare a Holocaustului.

La Sinagogă a fost dezvelită o placă comemorativă

Aceasta a dezvelit o placă comemorativă și a dat autografe pe cartea ”Copilărie pierdută” în care apare și ea. ”1941-1944…În amintirea acelor bărbați, evrei, femei și copii din Rădăuți care au fost izgoniți din casele lor sub responsabilitatea dictaturii militare conduse de Ion Antonescu și deportați în Transnistria. Mulți dintre aceștia au căzut victime ale crimelor în masă, epidemiilor, frigului sau foamei”, scrie pe placa dezvelită la Sinagoga din Rădăuți. Acțiunile de duminică s-au încheiat cu depuneri de coroane de flori la mormintele de război din Cimitirul central (parcela româna, germană, sovietică).