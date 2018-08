La inițiativa președintelui Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur, marți 28 august, la sediul Primăriei Botoșani, va avea loc o întâlnire de lucru organizată în vederea analizării oportunităților de dezvoltare în domeniul bioeconomiei în arealul Suceava-Botoșani.

La ultima întâlnire a Consiliului director al Clusterului Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani, Gheorghe Flutur a propus organizarea unei întâlniri de lucru la care să participe firmele interesate de domeniul bioeconomiei pentru a le fi prezentate oportunitățile de dezvoltare oferite în arealul Suceava-Botoșani prin existența și funcționarea Clusterului și, în perspectivă, a Parcului Industrial Bucovina I. În același timp, acestor firme urmează să li se prezinte oportunitățile de finanțare din fonduri nerambursabile, pe care acestea le pot accesa în vederea dezvoltării și creării de noi locuri de muncă.

”În luna noiembrie 2016 a fost constituit Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani, care are ca misiune asumată dezvoltarea economică a arealului Suceava-Botoșani, prin valorificarea potențialului existent la nivelul celor două județe și crearea de noi locuri de muncă. Clusterul vizează, pe termen scurt și mediu, implementarea unor proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile și din alte surse, în beneficiul membrilor asociați, respectiv Camerele de Comerț și Industrie Suceava și Botoșani, Consiliul Județean Suceava, Consiliul Local Suceava, Consiliul Local Botoșani, al IMM-urilor din domeniul industriei bioeconomiei din cele două județe, precum și al Universității Ștefan cel Mare Suceava – cu rol primordial în funcționarea clusterului, dacă avem în vedere experiența și rezultatele obținute în sfera cercetării și inovării din industria alimentară și nu numai”, a arătat Flutur.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 45/2018 a fost aprobată inițierea demersurilor de constituire a Parcului Industrial Bucovina I, care va funcționa în arealul Centrului Economic Bucovina Suceava, situat în vecinătatea Aeroportului Internațional Ștefan cel Mare, Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani urmând a fi unul dintre rezidenții acestui parc industrial. În prezent, parcul industrial se află în etapa de constituire, domeniile de activitate ale acestuia urmând a fi stabilite și în funcție de cererea existentă.