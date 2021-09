Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a avut o întrevedere cu noul primar al municipiului Cernăuți, Kliciuk Roman în care au discutat despre dinamizarea relațiilor de colaborare între cele două localități. ”Am avut plăcerea sa mă întâlnesc cu noul Primar al Municipiului Cernăuți, domnul Roman KLICIUK, însoțit de doi specialiști în domeniile investițiilor și relațiilor internaționale. Discuțiile s-au axat pe prezentarea investițiilor realizate cu fonduri europene în Suceava, pe identificarea de proiecte comune transfrontaliere în domenii precum infrastructura de transport electric, apă-canalizare sau Zona Urbană Funcțională. Am stabilit ca, până la sfârșitul anului, să primim o delegație din Cernăuți în vizită de lucru. Cernăuți este primul oraș înfrățit cu municipiul nostru si ne dorim continuarea și dezvoltarea relației de parteneriat între cele două orașe. Ne propunem să dinamizăm relațiile de colaborare dintre Municipiul Suceava si Municipiul Cernăuți”, a declarat Lungu.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating