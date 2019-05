Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu și rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Valentin Popa se vor întâlni joi dimineață pentru a discuta despre viitorul echipei de handbal CSU Suceava care a retrogradat din Liga Națională. Lungu a declarat miercuri că se aștepta la acest deznodământ precizând că municipalitatea și-a onorat obligațiile financiare față de echipă în totalitate. ”Eu zic că noi ne-am făcut datoria. Am aprobat primii din țară bugetul tocmai și din acest considerent să putem ajuta sportul. Am grăbit și ședința extraordinară ca să putem da bani la echipă. Am dat în acest an 200.000 de lei din cele 1,5 milioane de lei alocate. Anul trecut am aprobat în totalitate suma de 1,2 milioane de lei. Eu cred că ne-am făcut datoria față de echipa de handbal. Am văzut că lucrurile acolo nu sunt în ordine la primul meci din retur când echipa nu era pregătită. Să nu se supere domnul Chiruț dar ceva e putred în Danemarca. Echipa nu a funcționat așa cum trebuie. Să vină domnul rector să vedem ceea ce putem face, ce strategie putem aplica pentru a reveni în Liga Națională. Primăria rămâne alături de echipa de handbal dar să facem o strategie clară să vedem cum putem reveni în sezonul viitor în Liga Națională. Suntem singura instituție publică din județ care asigură atât de mulți bani la activităților sportive aproape un milion de euro. Îmi pare rău că a retrogradat dar ce pot să fac nu pot să intru să joc eu în locul lor”, a spus primarul.