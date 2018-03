Președintele României, Klaus Iohannis, a invitat la Palatul Cotroceni reprezentanți ai administrației la o dezbatere pe tema Centenarului, au declarat surse politice. Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a confirmat, luni, că la invitația președintelui Klaus Iohannis va participa la Palatul Cotroceni, la o discuție privind Centenarul. El a spus că va prezenta cele zece puncte importante din programul pregătit de Consiliul Județean Suceava în parteneriat cu Primăria Suceava pentru aniversarea împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire și de la unirea Bucovinei cu Țara.

„Dorim să fim prezenți, activi și să marcăm anul 2018 ca an important și pentru noi, Bucovina, care a avut un rol aparte în procesul Marii Uniri”, a declarat Flutur.

Primul punct în program „Bucovina Unește” va fi în 27 martie, când vor fi organizate evenimente simultane la Suceava, Chișinău și Alba Iulia, cele trei provincii care s-au unit cu Țara, dar și proiectul privind istoria presei în Bucovina, poveștile de succes ale bucovinenilor din diaspora și premierea elitelor, dar și programul de promovare a bunei conviețuiri cu minoritățile din Bucovina și aportul adus de acestea dezvoltării regiunii în cadrul proiectului „Bucovina-Mica Europă”.

Pentru artizanul unirii Bucovinei cu Țara, Iancu Flondor, vor fi realizate două statui, una care va fi amplasată în zona centrală a municipiului Suceava, iar o alta pe Aleea Unioniștilor din Alba Iulia.

Tot în anul centenar se vor derula acțiuni de refacere ale unor morminte în Regiunea Cernăuți ale unor personalități care au avut un rol important în Unire.

Vor fi organizate evenimente care să marcheze împlinirea a 100 de ani de la înființarea Adunării Constituante la Cernăuți, în 27 octombrie cât și pentru a marca a rolului armatei române în acea perioadă.

Pe parcursul anului se vor realiza manifestări itinerante în județ pentru a se discuta despre zestrea cu care Bucovina a venit la Unire, iar în 28 Noiembrie, de Ziua Bucovinei, acestea vor fi prezentate într-o expoziție și va fi organizată Ședința Solemnă a Consiliului Județean Suceava cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu Țara. La 1 Decembrie va fi sărbătorită Marea Unire, iar o delegație din Suceava va participa la manifestările de la Alba Iulia, unde, tot la 1 Decembrie va fi vernisată expoziția „Ștefan cel Mare. Din istorie în veșnicie”, în Sala Unirii.”

La această întâlnire vor mai participa Emil Ursu, directorul Muzeului Bucovinei și Marian Olaru, directorul Institutului „Bucovina” din Rădăuți, filială a Academiei Române.