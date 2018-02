La Köln, Germania, compania romanesca SIMEX a primit vizita oficiala a unei delegatii din partea Centrului Expozitional „Expotsentr” din Moscova, Federatia Rusa, condusa de d-na Tatiana Anatolevna Samuseva. Motivul vizitei: din ce cauza in ultimii 3 ani fabricile romanesti de mobila nu mai participa la expozitiile din Moscova unde mobila Made in Romania este foarte apreciata si ceruta? La aceasta intalnire din partea romana a participat si reprezentantul APMR (Asociatia Producatorilor de Mobila Romania) d-na Anca Rîtan. (Atasat foto)

Delegatia oficiala din Rusia transmite tuturor producatorilor de mobila romani (si nu numai) invitatia la expozitiile de profil din Moscova, asigurand sprijin total pentru cei interesati si totodata informeaza ca mobila romaneasca este ceruta de majoritatea rusilor care cred in continuare in calitatea romaneasca. Consumatorul de mobila din Rusia este preocupat de disparitia mobilei romanesti din expozitii.

Rusii se intreaba cu multa uimire fara sa inteleaga: cum este posibil ca Romania sa nu expuna mobila in Rusia, tara in are mobila romaneasca este ceruta si cotata ca la nivel maxim de catre cumparatorul rus care in materie de mobila are o singura preferinta: mobila cu inscriptia „Fabricat in Romania”.

Acest lucru confirma inca odata faptul ca Rusia trimite in Romania constant invitatii pentru producatorii romani la expozitii, simpozioane economice si propuneri de afaceri concrete. Am aflat cu stupoare din surse oficiale ca aceste invitatii nu ajung niciodata la producatorul roman deoarce sunt blocate in Bucuresti, in mare parte la Ministerul Economiei.

Exista informatii clare despre faptul ca Romania primeste directive de la Bruxelles prin care se „dicteaza” ca producatorii romani sa nu participe la expozitiile de profil din Federatia Rusa in numele asa ziselor sanctiuni, in acest fel vor sa lichideze de pe campurile comerciale internationale ultimile fabrici romanesti care au rezistat politicii UE. Insa tarile UE in frunte cu Germania, Italia, Spania, Franta, Austria, Grecia, Ungaria , Cehia, Slovacia, Polonia, Bulgaria, Finlanda, Anglia etc. fac afaceri cu rusii de bubuie. In momentul de fata toate tarile din UE inafara de Romania au relatii comerciale, industriale, culturale, stiintifice si turism cu Federatia Rusa.

Este vadit faptul ca ca se doreste transformarea tarii noastre dintr-o tara producatoare de succes intr-o piata de desfacere. Agricultura, Armata, Sanatatea, Invatamantul sunt cateva dintre distrugerile programate si executate la comanda. Romania are resurse umane si naturale care ne permit nu numai sa ne intretinem singuri fara „dictarea” UE ci sa (re)devenim exportatori mari la nivel global.

Sub diferite pretexte la comanda precisa UE prin „slugile” de la Bucuresti ni se interzice al 3-lea an consecutiv ca sa participam la expozitiile de mobila in Rusia unde avem o piata mare si buna. Firmele din UE care au fost obligate sa renunte la piata rusa din cauza sanctiunilor, stiu tot din surse oficiale ca locul acestora a fost imediat ocupat de companii din SUA care lucreaza si exporta in Rusia fara probleme. In fiecare delegatie pe care o fac in Rusia vad ca in spatele dialogului picant, americanii fac afaceri cu rusii la loc comanda. In prezent SUA are 50 de parteneriate cu Rusia care reprezinta relatii comerciale la cel mai inalt nivel, cercetarea spatiala etc. La Moscova exista 300 de companii mari americane care lucreaza la capacitate maxima, de asemenea la Washington si alte orase americane exista peste 300 de companii mari rusesti care functioneaza fara sa fie incurcate de retorica politicului.

Mai nou americanii cumpara „pe fata” si importa gaz lichefiat din Rusia, da este o realitate ca in aceasta iarna multi americani se incalzesc cu gaz rusesc direct din Siberia de la proiectul Yamal (prin compania Novatek) inaugurat la inceputul anului 2018 de Vladimir Putin. In pofida faptului ca acest proiect din Siberia este vizat de o serie de sanctiuni introduse de administratia de la Washington americanii declara fara sa clipeasca ca aceasta afacere cu gaz rusesc „este o tranzactie normala, gazele naturale trebuie sa calatoreasca la nivel global pana acolo unde exista cerere”…. deci asistam la o mascarada a sanctiunilor sau mai bine zis la ironia gerului ….. Prin urmare noi romanii impreuna cu ucrainienii („si altii parteneri SUA”) vom cumpara gaz rusesc via SUA cu comision american de rigoare, pe cand vecinii nostri din Ungaria cumpara gaze direct din Rusia la jumatate de pret fata de Romania …. si pe langa asta exportul de marfuri unguresti in Rusia este zilnic in crestere …. Daca noi romanii am avea politicieni patrioti cu o viziune corespunzatoare necesitatilor tarii, azi Romania ar vinde gaz rusesc in Europa ca si intermediar castigand chiar mai mult decat Rusia.

Reconstruirea relatiilor dintre Romania si Rusia se poate face numai prin dialog politic de pe pozitii egale si mai ales prin dialog comercial si cultural.

Piata rusa cere la unison produse romanesti: mobila, textile, incaltaminte, produse alimentare/ legume/ fructe, vinuri, medicamente, mecanica si utilaje romanesti, turism etc. Cum este posibil ca noi romanii sa refuzam sa lucram cu piata din Rusia care este cea mai intinsa tara din lume avand suprafata cat planeta Pluto, ca si marime Rusia este de 2 ori cat SUA, de 4 ori cat UE, de 48 de ori cat Germania, de 128 de ori cat Anglia. Indiferent in ce directie invartim globul pamantesc ne lovim de Rusia care este singurul stat din lume inconjurat de 12 mari, avand hotar cu 16 tari. Rusia si America sunt despartite doar de 4 km. Suprafata Siberiei reprezinta 9% din uscatul Terrei.

Recastigarea de catre Romania a pietei din Rusia si zona ex-URSS prin dezvoltarea exporturilor romanesti ar genera o adevarata si reala expansiune economica romaneasca pe plan extern care ar duce la redeschiderea si infiintarea multor fabrici noi si implicit la crearea multor locuri de munca. Intr-un cuvant deschiderea catre Rusia si piata rusa inseamna refacerea si inovarea industriei romanesti si nu numai. Piata rusa reprezinta stabilitate, dezvoltare si VIITOR. Daca dorim o relansare industriala romaneasca de succes trebuie neaparat sa tinem cont si de piata rusa, respectiv ex-URSS.

Nicaieri pe fata pamantului PRODUSELE/ MARFURILE ROMANESTI nu sunt atat de apreciate, dorite si asociate intodeauna cu calitate asa cum sunt in Rusia si in fostele republici sovietice! Aici este loc pentru toti producatorii din Romania. In acest spatiu „Made in Romania” (inca) reprezinta pentru Romania o carte de vizita serioasa care garanteaza calitatea. Sa nu uitam ca in perioada Uniunii Sovietice erau cozi imense la marfurile fabricate in Romania si nu degeaba se spune ca fiecare al 3-lea copil sovietic a fost “conceput” intr-un pat pe care scria “Fabricat in Romania”….

Clasa politica din Romania trebuie sa i-a exemplul altor tari importante din Uniunea Europeana si din lume, inclusiv SUA care in pofida „asa ziselor sanctiuni“ fac tot posibilul sa isi mentina si chiar sa dezvolte relatiile comerciale cu Rusia. Din anul 1990 fiecare ambasador al Rusiei la Bucuresti a solicitat cu insistenta marfuri romanesti pentru piata rusa deschizand larg usa colaborarii, insa din pacate partea romana nu a raspuns deloc preferand sa bage in continuare „batul in gard” la comanda celor care castiga si fac bani frumosi in relatia cu Rusia.