Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a avut, miercuri, 5 decembrie 2018, o întrevedere cu Dmitri Alperovitch, co-fondator și CTO (Chief Techonology Officer) al CrowdStrike Inc., companie americană care reprezintă unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de securitate de ultimă generație, informații privind amenințările și servicii de răspuns la incidente.

În cadrul dialogului, Dmitri Alperovitch a prezentat progresele companiei pe care a fondat-o, menționând că aceasta s-a extins în mai mult de zece țări, inclusiv în România, acolo unde filiala Crowdstrike SRL a fost înființată în 2016. Potrivit lui Dmitri Alperovitch, Crowdstrike SRL a făcut deja angajări în România, intenționând ca, în viitorul apropiat, să își dezvolte puternic echipa din București.

Principalul subiect al dialogului a fost constituit de deschiderea, la București, pe 11 decembrie 2018, de către CrowdStrike Inc., a unui Centru de Excelență, eveniment la care este așteptată inclusiv prezența unor oficiali guvernamentali români. Ambasadorul George Cristian Maior l-a felicitat pe interlocutorul american pentru activitatea desfășurată în domeniul securității cibernetice și pentru inițiativa înființării Centrului de Excelență CrowdStrike Inc. la București. Ambasadorul român a evidențiat progresele României din acest domeniu, cu accent pe activitatea desfășurată în centrele universitare care pregătesc specialiști IT.

Informații suplimentare

Dmitri Alperovitch a fost inclus de Politico Magazine printre primii 50 de gânditori influenţi şi vizionari, iar în 2013 a fost numit unul dintre Leading Global Thinker de către Foreign Policy Magazine, alături de secretarul de stat John Kerry, fondatorul Tesla, Elon Musk şi fondatorul Amazon, Jeff Bezos. În 2017, revista Fortune l-a inclus pe Dmitri Alperovitch în clasamentul celor mai influenţi 40 de tineri oameni de afaceri.