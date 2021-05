Premierul Florin Cîțu și-a încheiat vizita în județul Suceava cu o întâlnire cu primarii suceveni organizată de președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur, întâlnire care a avut la Gura Humorului. Cei prezenți au avut posibilitatea să ridice problemele legate de localitățile pe care le conduc. Întâlnire a fost una interactivă, unde s-au lămurit toate problemele ridicate de către primari. Lucru important, premierul a vorbit despre posibilitatea implementării unui nou Program Național de Dezvoltare Locală, PNDL3. La întâlnire au fost prezenți senatorul PNL, Daniel Constantin Cadariu, deputații liberali Ioan Bălan și Angelica Fădor.

