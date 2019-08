„Ai încredere și acționează ca și cum ar fi imposibil să eșuezi.” — C.F. Kettering

Se produc schimbări în politica internațională, ceea ce nu trebuie să ne mire, fiindcă pământul se mișcă, oamenii se mișcă, marii actori ai scenei pe care se desfășoară viața se mișcă și ei… Dar nimic nu este întâmplător, ci se profilează căi noi care să ducă spre alte orizonturi, se produc schimbări ale priorităților care să ducă la înnoiri, evoluții și nicidecum la eșuări sau distrugeri. Viața ne-a dovedit că totul se supune, în final, unei ordini, rareori intervine hazardul care poate duce la distrugeri și acelea se reechilibrează, se recuperează în timp. Și toate acestea în favoarea omului, dar și cu voința lui și a Domnului. De multe ori, pierderi temporare au dus la câștiguri imense. Viața are sinusoida ei.

Trăim într-un univers emoțional. În unele țări populația este predominată de sentimentul afectiv, în altele acesta este compensat de rațiune; cred însă că istoria a avut de câștigat când cele două comportamente s-au salvat de la eșec, una pe alta, prin compensație, de cele mai multe ori învingând rațiunea. Și aceasta fiindcă omul este dotat cu o sferă largă a rațiunii, ceea ce lipsește sau există în cantitate prea mică în lumea animală și vegetală din jurul nostru.

Un eveniment emoțional și rațional în același timp a avut loc în data de 20 august a.c., cu prilejul vizitei Președintelui României Klaus Werner Iohannis la Casa Albă, primit fiind de Președintele Statelor Unite Donald Trump. Un summit româno-american dătător de speranță, având în vedere linia pe care s-a înscris cea de-a doua vizită a președintelui Iohannis la Casa Albă, primul președinte care a avut două astfel de vizite într-un singur mandat. Mesajele transmise de la Washington s-au referit la chestiuni legate de securitate: prezență militară, protecție cibernetică, asigurare cu energie. În timp ce multe din ideile partidului nostru de guvernământ păreau inspirate din propaganda rusească, amenințarea Moscovei a devenit reală la granița României și cred că era necesară o clarificare a situației ambiguă, tergiversată.

Președintele Iohannis a dovedit hotărâre și adaptabilitate la noul sistem realist al politicii internaționale bazate pe interese care se manifestă din ce în ce mai mult. România are nevoie în continuare de combaterea corupției, reforma profundă a unor segmente ale administrației publice, menținerea unei umbrele de securitate. Președintele Klaus Iohannis și omologul său american, Donald Trump au adoptat o declarație comună în care SUA își reiterează sprijinul pentru eforturile României de a fi admisă în Programul Visa Waiver.

De asemenea, în textul documentului au fost rememorate Revoluția din 1989 și aniversarea a 15 ani de la aderarea României la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO): „Împreună, statele noastre au depus eforturi durabile pentru modernizarea forțelor noastre armate și pentru a ne îndeplini angajamentele asumate în cadrul NATO cu privire la partajarea echitabilă a responsabilităților. Militarii noștri acționează umăr la umăr pentru apărarea libertății și în vederea consolidării posturii de apărare și descurajare pe Flancul Estic al NATO, inclusiv în Marea Neagră, care este de importanță strategică pentru securitatea transatlantică. De asemenea, căutăm să evitam riscurile de securitate care însoțesc investițiile chineze în rețelele de telecomunicații 5G”, se menționează în declarația comună.

În document se mai precizează că România și Statele Unite recunosc că securitatea energetică este securitate națională: „Subliniem opoziția noastră față de Nord Stream 2 și alte proiecte care îi fac pe aliații și partenerii noștri, dependenți energetic față de Rusia. Resursele de gaze naturale din România au potențialul de a crește prosperitatea statelor noastre, precum și de a întări securitatea energetică a Europei”.

Președintele Donald Trump a avut numai cuvinte frumoase la adresa României și a oamenilor acestei țări: „Oameni extraordinari, care muncesc foarte mult şi care au succes”. Mai mult, președintele american l-a prezentat pe Iohannis drept principalul actor politic din România care a luptat împotriva corupției. Reproduc din articolul de ziar: „Consider că acest om (n.r.- Klaus Iohannis) poate rezolva problema corupției în România și a făcut eforturi mari, din ce am auzit“, a mai punctat Trump. Apoi, cei doi șefi de stat au abordat cu reporterii alte subiecte de pe agendă, fie că a fost vorba de tema securității energetice în Europa de Est și zona Mării Negre, discuțiile despre eliminarea vizelor pentru români, precum și teme de securitate în cadrul Alianței NATO. Ulterior, în urma discuțiilor purtate între cei doi șefi de stat, alături de echipele lor de specialiști, Klaus Iohannis a declarat că o bună parte din temele abordate la întâlnirea cu Donald Trump s-au axat pe importanța creșterii prezenței militare americane în România. „Am arătat domnului președinte Trump importanța creșterii prezenței militare americane în România. În acest cadru, am abordat și aspectele de interes comun privind securitatea la Marea Neagră, extrem de importantă, și pe Flancul Estic al NATO la modul mai general, subliniind importanța consolidării posturii Alianței de apărare și descurajare și a coeziunii pe întreg Flancul Estic (…) Am arătat disponibilitatea de a găzdui contingente mai mari americane și președintele Trump a fost foarte deschis. Vrem să avem mai mulți militari, de exemplu în Brigada Multinațională, în Comandamentul Regional pe care dorim să-l creăm, în Poliția Aeriană… Președintele Trump este foarte interesat și tema va fi urmărită în continuare de Secretarul Apărării și aprofundată”, a spus Klaus Iohannis, după întâlnirea de la Casa Albă, într-o conferință de presă.

Klaus Iohannis a mai declarat că președintele Trump a exprimat o deosebită apreciere pentru faptul că România a fost primul stat aliat care, în mandatul său, a atins nivelul de 2% din PIB pentru apărare și continuă să își respecte acest angajament, prin achiziții strategice relevante pentru securitatea României şi a NATO. „De asemenea, președintele Trump ne-a mulțumit pentru prezența deosebită românească în Afganistan, unde suntem al 5-lea contribuitor dintre statele care sunt acolo, împreună cu forțele americane“ a subliniat președintele.

În toată această întrevedere s-au reliefat importantele calități ale acestor doi lideri: Viziunea, rațiunea, empatia, respectul, adaptabilitatea, integritatea, sinceritatea, dragostea și grija fiecăruia de țara sa dar și de cea a prietenului său, curajul și rezistența.

Toți românii ar trebui să fie fericiți la auzul promisiunii de trimitere a contingentelor de americani. Ar trebui! Toți ar trebui să simtă și să accepte cu inima și cu mintea, umbrela protectoare, spre a nu se mai teme de vremurile trăite.

Asta îmi amintește de întrebarea unui țăran român, din vremea regimului comunist (dar nu numai a unuia!): „Domnule doctor, când vin americanii?” Și doctoru-i zâmbise amar, dar nu-i putuse răspunde, fiindcă și el îi așteptase, în pușcăriile comuniste, intelectual tânăr fiind..

Vavila Popovici – Carolina de Nord