László Borbély, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, a efectuat o vizită la Viena, unde a avut o rundă de întâlniri bilaterale cu lideri austrieci și a participat la cea de-a patra ediție a Conferinței Internaționale „Growth in Transition”. Discuțiile au fost axate pe modul în care România va promova Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă la nivel european în perioada Președinției la Consiliul UE.

„Am avut parte la Viena de o serie de întâlniri productive. Partenerii austrieci, care dețin în acest moment Președinția Consiliului UE, dar și reprezentanții instituțiilor europene cu care m-am întâlnit au fost deschiși către colaborare și au ascultat cu interes planurile noastre pentru 2019. Este extrem de important să avem sprijin intern și european pentru a reuși să promovăm principiile dezvoltării durabile ca un adevărat centru regional”, a declarat László Borbély.

În prima zi a vizitei la Viena, consilierul de stat Laszlo Borbely s-a întâlnit cu principalul consultant al Președinției Austriei la Consiliul UE, Dr. Andrae Rupprechter. De asemenea, a avut o discuție cu reprezentanții Rețelei Europene pentru Dezvoltare Durabilă. A treia întâlnire s-a desfășurat la sediul Cancelariei Federale a Austriei, unde László Borbély a discutat cu Alexander Schallenberg, director general pentru coordonare al Cancelariei Federale.

În cea de-a doua zi, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă a participat la a patra ediție a Conferinței Internaționale „Growth in Transition”. Evenimentul s-a desfășurat în acest an sub tema „Europe’s Transformation: Where People Matter” și a reunit reprezentați ai instituțiilor europene, dar și din mediul academic. Au fost prezenți inclusiv Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, și fostul secretar-general ONU Ban Ki-moon.

„Tema din acest an a fost aleasă inspirat. Transformarea durabilă a societății nu poate să plece decât de la principiul că oamenii, cetățenii, trebuie să fie în centrul acțiunilor noastre. Acest lucru îl facem pe plan intern, prin Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, și îl vom promova în toate acțiunile noastre europene sau globale”, a mai spus László Borbély.

Președinția Consiliului UE este deținută în acest moment de Austria, iar România o va prelua pentru 6 luni, de la 1 ianuarie 2019. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă va conduce în perioada respectivă grupul de lucru („working party”) pentru implementarea Agendei 2030 al Consiliului Uniunii Europene. Mai mult, alături de Ministerul pentru Afaceri Externe și în parteneriat cu UNECE, Departamentul organizează, pe 16 aprilie, la București o conferință inter-ministerială de nivel înalt pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă la care vor participa reprezentanți din Uniunea Europeană, Parteneriatul Estic, Asia Centrală și Balcanii de vest.