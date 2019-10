Un șofer beat s-a ales cu dosar penal după ce a acroșat o mașină în parcarea unui supermarket din municipiul Suceava și a devenit agresiv cu femeia care se afla la volanul acesteia. Duminică, în jurul orei 14:50, în timp ce conducea autoturismul în parcarea unui supermarket din municipiul Suceava, o femeie de 44 de ani din comuna Ipotești a fost acroșată de un autoturism condus de un localnic de 48 de ani. Având în vedere că din accident a rezultat doar avarierea autoturismelor, conducătorii auto au convenit inițial să se înţeleagă pe cale amiabilă, însă, având în vedere că bărbatul a devenit agresiv, șoferița a solicitat intervenția polițiștilor. Șoferul a fost identificat de polițiști, a fost condus la sediul Poliţiei Municipiului Suceava și testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,36 mg/l alcool pur în aerul expirat. Condus fiind la spital pentru recoltarea de probe biologice, bărbatul a încercat să fugă, dar a fost prins, imobilizat şi încătuşat de poliţişti, acestuia fiindu-i recoltate probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ,,conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating