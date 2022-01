Un copil de 6 ani din Cornu Luncii era să sfârșească rău dacă nu ar fi avut un înger păzitor. Copilul împreună cu un prieten de 9 ani mergeau pe drumul național din comună când la un moment dat în dreptul unei curți un câine din rasa Dog Argentinian a sărit gardul și l-a prins de piciorul stâng pe minorul de 6 ani. Din fericire stăpânul patrupedului a intervenit prompt și l-a salvat pe băiat care a ajuns însă la spitalul din Fălticeni cu plagă mușcată. Evenimentul a fost anunțat la Poliție de mama copilului. În acest caz a fost deschis unb dosar penal.

