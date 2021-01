Vineri la orele 12.00, la Spitalul Județean Suceava s-a prezentat un bărbat care a declarat că la data de 14.01.2021 în jurul orelor 20.00 în calitate de pieton a fost acroșat de un autoturism în localitatea Bălăceana.

La 14.01.2021, ora 20.00, un tânăr de 20 de ani, din comuna Stroiești, a condus autoturismul pe drumul comunal 22 în loc. Bălăceana, din direcția Bălăceana spre Vâlcele și l-a surprins și accidentat pe un bărbat care se afla pe partea carosabilă, la axul drumului unde purta o discuție cu o altă persoană.

Tânărul de 20 de ani a oprit autoturismul și a discutat cu victima, bărbatul de 33 de ani, din comuna Bălăceana, acesta din urmă refuzând să se deplaseze la spital sau să sune la poliție pe motiv că nu a suferit nicio leziune.

Ulterior, la data de 15.01.2021, bărbatul de 33 de ani s-a prezentat la Spitalul Județean Suceava, secția U.P.U. unde a declarat că a fost victima unui accident rutier.

Verificările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”.

