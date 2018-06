Întârzierea lucrărilor de investiții și reparații și lipsa forței de muncă sunt cele mai mari probleme ale municipiului Suceava expuse de primarul Ion Lungu într-un bilanț prezentat la doi ani de la preluarea celui de-al patrulea mandat. Lungu a arătat că lucrările merg greu din cauză că unele licitații trenează pentru că nu se prezintă nimeni, la altele constructorii se contestă între ei iar acolo unde licitațile sunt adjudecate lucrările întârzie din cauză că firmele nu au forță de muncă suficientă.

”Faptul că am avut licitații la care nu s-a prezentat nimeni, faptul că avem licitații câștigate și nu se lucrează nu este în regulă. Spre exemplu avem buget la reparații străzi și nu se lucrează. Firma Autotehnorom care a câștigat și licitația de reabilitare a străzii Vasile Bumbac lucrează și la reparații. Pentru Vasile Bumbac care se face prin PNDL termenul de finalizare era 19 iunie. Ei au lucrat aici și ne-au abandonat la partea de reparații. Am insistat să termine Vasile Bumba care era pe fonduri guvernamentale pentru că pierdeam finanțarea ăpe PNDL și s-au concentrat acolo și au terminat strada dar au luat forța de muncă de la reparații. Am insistat să aducă forță de muncă suplimentară șu aduc pentru două trei zile formații de lucru în plus după care dispar”, a spus Lungu. Pe lângă toate acestea, a spus Ion Lungu, autoritățile locale se află într-o mare criză financiară. ”Cine nu vrea să recunoască e o altă problemă. România e într-o criză financiară la nivelul autorităților locale, la nivelul mediului de afaceri. Avem și această problemă nouă a lipsei forței de muncă ca afect al măririi salariilor în sistemul bugetar. Pe bună dreptate specialiștii au plecat la muncă în străinătate. Dacă un sudor cu experiență ia aici 2.000 de lei pe lună ca o femeie de serviciu de la Primărie e clar că va pleca la muncă afară unde ia 2.000 de euro”, a arătat primarul. Ion Lungu a mai ținut să adauge că municipalitatea a pierdut în acest an 7 milioane de euro ca urmare a diminuării impozitului pe venit măsură care a avut efect negativ în volumul investițiilor.