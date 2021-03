Rețeaua de supraveghere video, rețeaua de sunet si alți senzori conectați au devenit acum o parte esențiala a oricarei cladiri noi. Daca odata erau elemente ce s-ar fi putut adauga la o cladire dupa finalizarea acesteia, soluțiile de supraveghere de astazi sunt proiectate ca o parte integrata a infrastructurii unei cladiri. In acest material privim la modul in care Axis susține acest lucru prin intermediul pluginului Axis pentru Autodesk® Revit®, una dintre cele mai populare soluții software la nivel mondial dedicate proiectarii cladirilor.

Impreuna cu alte sisteme si elemente de infrastructura pentru cladiri – de la alimentarea electrica la cablarea rețelei, de la sistemele de incalzire, ventilație si aer condiționat (HVAC) la instalații sanitare – rețeaua de supravegherea video, rețeaua de sunet si senzorii aferenți au devenit o parte esențiala a oricarei cladiri noi.

Pe masura ce capacitațile acestor tehnologii devin din ce in ce mai avansate si odata cu inovația in analiza avansata, bazata pe deep learning, valoarea rețelei video, audio si de senzori conectați reprezinta mult mai mult decat asigurarea securitații. Tehnologiile sunt imbinate pentru a optimiza utilizarea unei cladiri, pentru a creste eficiența consumului de energie si, bineințeles, pentru a menține in siguranța oamenii care utilizeaza si ocupa cladirea.

Integrarea rețelei video in structura unei cladiri

Avand un rol fundamental de jucat, arhitecții trebuie sa proiecteze de la inceput rețeaua video si audio in structura unei cladiri noi, alaturi de alte servicii si componente esențiale. Pentru a face acest lucru, au nevoie de capacitatea de a adauga dispozitive si tehnologie asociata in cadrul soluției lor de proiectare. Cu pluginul Axis pentru Autodesk® Revit®, arhitecții si proiectanții din construcții au la indemana intregul portofoliu de tehnologii Axis.

Autodesk® Revit® este una dintre cele mai populare soluții software de modelare a informațiilor despre cladiri (Building Information Modelling – BIM) din lume. Software-ul permite arhitecților, designerilor, inginerilor structuristi, mecanici si electrici, proiectanților si profesionistilor in construcții sa proiecteze cladirea si structura si componentele sale in 3D, creand proiectul si planuri coordonate de la concepție pana la realizarea construcției. In cadrul Autodesk® Revit®, fiecare aspect al unei cladiri poate fi proiectat si specificat, de la fundații pana la mobilier.

Pluginul Axis pentru Autodesk® Revit® aduce pentru proiectant portofoliul Axis de echipamente de rețea in proiectul cladirii. Pluginul nu numai ca permite proiectanților sa aleaga orice dispozitiv Axis specific si sa il plaseze in proiectele 3D, dar pot, de asemenea, sa vizualizeze cu precizie si sa adapteze acoperirea oferita de fiecare camera de supraveghere sau difuzor, asigurandu-se ca soluția specificata satisface nevoile clientului.

Interactivitate completa in proiectarea soluțiilor de supraveghere

In mod clar, fiecare camera Axis are capacitați unice si cazuri de utilizare optime si este esențial ca proiectanții de cladiri sa funcționeze in parametrii tehnici specifici ai modelului de dispozitiv atunci cand proiecteaza sistemul de supraveghere sau cel audio dintr-o cladire. Cand plaseaza o camera intr-un proiect, Axis Camera Viewer permite proiectantului sa vada o vizualizare 3D completa a zonei de acoperire, asa cum se vede din unghiul de vedere al camerei, oferind un mod intuitiv de a confirma plasarea si setarile camerei. Aceasta vizualizare este esențiala pentru a se alinia cu asteptarile clienților inca de la inceputul procesului de proiectare.

Cand plasați o camera intr-un proiect, pluginul simuleaza comenzile hardware ale camerelor. Odata ce locația camerei este selectata si configurația de montare este definita, inalțimea camerei, panoramarea, inclinarea si zoomul sunt ajustate pentru a determina campul vizual pentru fiecare dispozitiv individual. Sunt disponibile mai multe setari pentru densitatea pixelilor (PPM/PPF) pentru a ilustra campul vizual conform standardelor din industrie – de la detectare pana la identificare – pentru a asigura conformitatea cu rezultatele efective. In cele din urma, este disponibila si o setare pentru a ilustra formatul coridorului, o rotație la 90° a obiectivului camerei, pentru a se asigura ca fiecare aspect al scenei este acoperit.

Pe masura ce se stabilesc setarile dorite pentru fiecare camera, funcția Collision Detection este disponibila pentru a recunoaste obiecte solide sau transparente in campul vizual proiectat. Aceasta randare ofera o reprezentare 2D reala a acoperirii camerei si afiseaza exact ceea ce este vizibil de la camera.

Perspectiva proiectantului

Nathan Mudler, manager de producție la Guidepost Solutions LLC, foloseste saptamanal pluginul Axis pentru Autodesk® Revit® si a gasit beneficii suplimentare: „Pluginul adauga o funcționalitate excelenta la Autodesk, atat pentru a ajuta la proiectarea soluției, cat si pentru a oferi acces facil la conținutul actualizat al Axis, inclusiv informații despre produs si configurații”.

„Folosim puginul in proiecte de design din sectoare precum cel comercial, de asistența medicala si educație si gasesc crearea vizualizarii 3D si Collision Detection extrem de utile in automatizarea a ceea ce altfel ar fi o sarcina manuala. De exemplu, am finalizat recent un proiect in care am dezvoltat vizualizari 3D si am folosit Collision Detection pe un plan care include 120 de camere Axis. Timpul economisit prin automatizare a fost semnificativ si am putut, de asemenea, sa oferim un nivel ridicat de detalii de proiectare instalatorilor de pe teren, ceea ce creeaza o eficiența suplimentara in instalarea sistemului.”

Rețeaua de supraveghere video, cea audio si analiticele au devenit la fel de fundamentale pentru infrastructura unei cladiri ca orice alt serviciu esențial. Cu ajutorul pluginului Axis pentru Autodesk® Revit®, integrarea lor este intuitiv incorporata in instrumentul esențial de proiectare pentru arhitecți si designeri de cladiri din intreaga lume.