Circa 100 de participanți s-au alăturat unei conferințe virtuale menite să pună în discuție învățămintele desprinse și perspectivele viitoare în ceea ce privește găsirea unor soluții de angajare a tinerilor europeni care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEETs). Conferința a marcat încheierea proiectului „NEETs in Entrepreneurship“, finanțat de EEA Norway Grants Fund for Youth Employment, și le-a dat ocazia partenerilor din proiect să se întâlnească și să evalueze rezultatele obținute. Cel care a deschis conferința în numele EEA Norway Grants a fost Gian Luca Bombarda, directorul Oficiului Mecanismului Financiar, care a subliniat importanța acestui proiect pentru atingerea obiectivelor strategice ale EEA Norway Grants Fund for Youth Employment. Youth Employment Fund va continua până în anul 2024, ducând mai departe obiectivele acestui proiect, cum sunt sporirea oportunităților pentru tineri și importanța măsurilor de reducere a numărului de tineri incluși în categoria NEET.

Salvatore Nigro, CEO JA Europe, a declarat: „Pentru JA Europe, oferirea de oportunități concrete tinerilor care nu au resurse, relații sau posibilități este o prioritate strategică în anii care vor urma. Împreună cu partenerii noștri de afaceri vom crește capacitatea organizației noastre de a veni în întâmpinarea acelor tineri europeni care au atâta nevoie de competențele antreprenoriale, de angajare sau financiare dobândite prin intermediul programelor noastre.“

În timpul discursului pe care l-a avut în deschiderea conferinței, Isabel Benjumea, membră a Parlamentului European, a adăugat: „Este datoria noastră să creăm oportunități pentru tinerii din Europa, care au avut de suportat nu doar consecințele pandemiei actuale, ci și crizele economice anterioare.”

Proiectul „NEETs in Entrepreneurship”, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, și-a îndeplinit obiectivul: cel puțin 1.600 de tineri din 4 țări europene au beneficiat de diferite activități de dezvoltare a capacităților, în ciuda contextului dificil creat de pandemia globală de COVID-19. Organizațiile Junior Achievement care au implementat programul au explicat care au fost factorii de succes prin care au reușit să atragă tinerii NEET din țările lor în ultimii trei ani. În Spania de pildă, o scădere dramatică a locurilor de muncă din sectorul turismului a făcut ca numărul posibilităților de educaţie şi formare profesională să fie mai mic decât cel al tinerilor care au nevoie de acestea. Această situație are ca rezultat un risc sporit de creștere a numărului tinerilor care nu au un loc de muncă, nu sunt înscrişi într-un program de învăţământ şi nu urmează un program de pregătire profesională.

Emanuele Odazio, People & Culture Director Europa de Sud și de Est la ManpowerGroup, a subliniat că pentru a aborda această problemă este nevoie de soluții concrete la nivel local. Mai mulți participanţi prezenți la conferință au remarcat necesitatea sporirii resurselor destinate unor astfel de inițiative de sprijinire a tinerilor fără soluții sau oportunități.

Reprezentanții tinerilor au oferit câteva exemple privind impactul pe care proiectul „NEETs in Entrepreneurship“ l-a avut asupra parcursului lor antreprenorial și profesional:

Start-up-ul italian Marbo oferă accesorii de modă create în atelier, iar clienții le pot cumpăra foarte ușor prin intermediul magazinului online;

Un antreprenor bulgar a avut curajul să lanseze o afacere datorită îndrumării primite și competențelor dobândite pe parcursul proiectului;

O afacere socială din Spania, Hera Technology, care activează în domeniul sănătății mintale a primit un sprijin concret în ceea ce privește modalitățile de creare a unui prototip și de rezolvare a aspectelor legale;

O afacere în agricultură din România a reușit să se dezvolte datorită ajutorului obținut prin intermediul proiectului.

Pentru informații suplimentare, accesați: https://neets-entrepreneurship.org/

Proiectul „NEETs in Entrepreneurship” este finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.