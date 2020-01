La CES 2020, cel mai mare targ de electronice din lume, Intel a surprins, facand un anunt de ultima ora. A anuntat un parteneriat mai apropiat cu Google pentru a proiecta noi specificatii pentru Chromebook-urile construite in cadrul Proiectului Athena, cele mai performante laptopuri.

Anuntata prima data anul trecut, initiativa vizeaza atat designul, cat si specificatiile tehnice ale noilor laptopuri. Cele doua companii vor sa ajunga sa dezvolte Chromebook-ul, cu scopul final de a construi cel mai performant laptop din lume.

Unele dintre specificatii includ necesitatea „trezirii rapide” folosind amprente digitale sau un buton de „wake up”, utilizarea procesoarelor Intel Core i5 sau i7, dar si marirea duratei de viata si incarcare a bateriei, WiFi 6, afisaje tactile, un design mai ingust si atractiv si multe altele.

Primele Chromebook-uri au fost deja anuntate de Samsung si Asus

Primele doua Chromebook-uri construite conform specificatiilor Athena au fost anuntate si la CES 2020 de catre Samsung si Asus. Cu toate acestea, Intel spune ca vor exista mai multe dispozitive si mai performante.

Reprezentantii Google chiar s-au alaturat producatorului de cipuri pe scena in timpul discursului, subliniind punctele cheie pentru a arata cat de angajate sunt cele doua companii in misiunea lor comuna.

In timp ce Intel va furniza mai multe componente electronice pentru a fi utilizate in Chromebook-uri, parteneriatul este, de asemenea, important pentru Google, deoarece compania este implicata de mult timp in dezvoltarea activitatii Chromebook.

Vice Presedintele ChromeOS la Google, John Solomon, a explicat pentru TechCrunch modul in care compania intentioneaza sa extinda Chromebook-urile dincolo de orice nivel, spunand:

„Aceasta este o schimbare semnificativa pentru Google. Chromebook-urile au avut succes initial in sectorul educatiei, dar in urmatoarele 18 luni pana la doi ani, planul nostru este sa mergem mai larg, extinzandu-ne catre consumatorii finali si catre intreprinderi. Acesti utilizatori au asteptari mai mari si au idei diferite despre cum sa foloseasca aceste dispozitive. Asta ne pune pe noi in situatia in care trebuie sa oferim mai multe performante.”

Cand vor iesi la vanzare primele laptopuri realizate in parteneriat intre Intel si Google?

Pana acum, toate laptopurile construite dupa specificatiile Project Athena au fost PC-uri Windows, desi Intel a spus intotdeauna de la inceputul initiativei ca aceste Chromebook-uri vor urma sa fie lansate, la scurt timp dupa PC-uri.

Acestea vor fi adaugate in cele din urma in anii urmatori, pe langa cele care au fost deja lansate. Cele lansate de Asus si Samsung sunt mai slab calitative, iar unele probleme pot inca sa persiste in cadrul acestor modele.

Insa odata cu parteneriatul dintre Intel si Google, acest lucru se va rezolva.

Chiar de curand, Google a inceput sa comercializeze Chromebook-uri, iar aceste dispozitive nu numai ca sunt interesante pentru studenti, ci si pentru utilizatorii business, oameni de afaceri.

Principalele avantaje sunt: startul rapid, durata de viata mai mare a bateriei decat a multor dispozitive Windows, plus faptul ca vin cu protectie antivirus incorporata. Iar acum, cand gigantul Google are si Intel ca partener, ele vor veni si cu performante ridicate in ceea ce priveste procesoarele.