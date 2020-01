Municipiul Iaşi va găzdui la sfârşitul acestei săptămâni Cupa Unirii la minifotbal. Competiţia este una de tradiţie, ajungând la a XIII-a ediţie. Ca în fiecare an, întrecerea adună la start câteva dintre cele mai bune echipe din România. Printre cele 32 de participante se află şi trei formaţii din Suceava, este vorba de Inter Conti-Avastar, care are în lot o serie de jucători cunoscuţi precum Daniel Bălan, Constantin Ferariu, Eduard Julei sau Vlăduţ Hînţăscu, Mihu Acoperişuri, care se bazează pe fotbalişti importanţi ca Mihai Guriţă, Ovidiu şi Paul Bosancu, Sergiu Corban sau Dănuţ Tipa, şi Family.

Turneul de la Iaşi se dispută pe terenuri sintetice de ultimă generaţie, în baloane acoperite, cu încălzire, la Complexul Magic.

Iată cum se prezintă componenţa celor opt grupe:

Grupa A: Golden Boys Bacău, HTR Spedition, Magic Team Paşcani, Amicii Iaşi.

Grupa B: Decor Plus Iaşi, HNH Cluj, Mihu Acoperişuri Suceava, T15 Iaşi.

Grupa C: Premier, AS Dinamo, Interconti Suceava, UTI Iaşi.

Grupa D: Young Boys Târgovişte, Grant Elite Piatra Neamţ, ACS Gufirosa, Athletic 2015 Iaşi.

Grupa E: Gemina Cluj, Liberto, Rapid Piatra Neamţ, AFK Iaşi.

Grupa F: Klausenburg 07 Cluj, Băieţi Buni Iaşi, Family Suceava, SCC Services Smart2Pay.

Grupa G: M 16 Galaţi, Euroevi Iaşi, Mary Tour Magic Iaşi, Inter Traian Vaslui.

Grupa H: Colosseum 2005 Iaşi, Delta Spartans Botoşani, Marsat Roman, Instructorii Auto Driver Iaşi.