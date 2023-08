La licitația Primăriei Suceava pentru achiziționarea prin PNRR a 50 de autobuze electrice pentru asigurarea transportului în zona metropolitană au fost depuse cîte două oferte pentru fiecare lot. Primarul Ion Lungu a declarat că licitația s-a desfășurat pe două loturi: unul pentru autobuze mari și celălalt pentru microbuze. El a afirmat că ofertele au venit din partea BMC Truck& Bus – Ilfov, Anadolu Automobil Rom și Karsan Automotive. Primarul a subliniat că BMC a furnizat municipalității primele 25 de autobuze electrice ZTN, Anadolu a adus autobuzele mici verzi, iar Karsan a livrat primele autobuze electrice luate din fonduri elvețiene. Ion Lungu a spus: „Sînt cîte două oferte la fiecare lot și am certitudinea că se va adjudeca această licitație. Mă bucur că sînt firme cu care am lucrat, firme care au adus autobuze bune la Suceava, și sper ca într-o perioadă scurtă de timp să avem un cîștigător la primele 50 de autobuze pentru zona de transport metropolitan”.

