Nu mai puțin de patru oferte au fost depuse la licitația organizată de Primăria Suceava pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru ”sistem integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții”. Potrivit primarului Ion Lungu au depus oferte Aduro Impex București, Urban Scope București, asocierea Top Geosys- Proiect AIC Suceava, asocierea Pencraft – Simpa Consult Iași. Lungu a precizat că valoarea totală a proiectului este de 7,5 milioane de euro bani care vor fi atrași de la Uniunea Europeană. ”Avem depusă cererea de finanțare pe acest proiect pe asistență tehnică pe axa 8, pe POR 2016-2020 deci vom recupera banii. Sperăm să finalizăm licitația și să realizăm studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. Valoarea bugetului în acest caz este de 1.696.940 lei”, a mai spus Ion Lungu.

