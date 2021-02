Deliberativul local al municipiului Suceava a aprobat în ședința de joi lista cu tinerii care vor avea prioritate la repartizarea spre închiriere a locuințelor ANL. Lista este mult mai scurtă comparativ cu alți ani ceea ce arată că locuințele ANL nu mai sunt la fel de atractive pentru tineri. Primarul Ion Lungu a declarat că cel puțin 30-40 de solicitanți de pe lista aprobată de Consiliul Local vor primi locuință ANL în acest an. ”În alți ani erau mai multe dosare câte 500. În acest an sunt doar 110 dosare complete care au fost actualizate. Cel mai mare punctaj este de 82 de și cel mai mic de 33. Eu sunt convins că cel puțin 30-40 de solicitanți din această listă vor avea acces la o locuință în acest an. Avem locuințe ANL vacante. Mulți tineri la expirarea celor cinci ani de zile de închiriere a locuințelor ANL preferă să cumpere locuințe de pe piața liberă care sunt mai ieftine și nu le cumpără pe cele de la ANL în care locuiesc astăzi”, a spus Lungu.