Datorită pandemiei de COVID-19, piața internațională s-a restructurat în mai puțin de un an, iar în domeniul educației aceste schimbări s-au resimțit cel mai tare. În ciuda incertitudinilor despre ce urmează să se întâmple, un studiu internațional realizat de International Student Recruitment susține că în continuare 78% dintre elevi și studenți își doresc să își continue studiile, în timp ce doar 3,9% din respondenți au spus că își doresc să amâne planurile de a studia mai departe pentru moment.

Studiul în străinătate – chiar mai căutat după schimbările majore din Europa

Dorința de a studia în altă țară decât cea natală pare să fi crescut cu 15%, conform studiului mai sus menționat, iar acest lucru se poate observa și în atitudinea elevilor și studenților români față de evenimentele educaționale.

„În mod surprinzător, nu a existat un impact asupra dorinței de a merge la studii în străinătate în 2020 potrivit datelor interne ale Grupului EDUCATIVA. În schimb, procesul de decizie este mai dificil pentru că sunt întrebări noi la care elevii și studenții caută răspunsuri: Voi putea pleca la studii în străinătate? Dacă da, când? Voi învăța online sau nu? Care va fi impactul asupra vieții de student?.” declară Rareș Almaș, Event Manager RIUF – The Romanian International University Fair.

Trecerea de la offline la online – o provocare pentru evenimentele și instituțiile educaționale

Cursurile online, dificultatea de adaptare a sistemelor educaționale și a evenimentelor la o nouă dinamică 100% online într-un timp atât de scurt și-a pus amprenta asupra calității interacțiunilor, informațiilor primite, dar și a nevoilor elevilor și studenților din România.

„Cu o săptămână înainte de ediția RIUF Spring 2020, am aflat că suntem nevoiți să anulăm evenimentul. Cea mai bună alternativă pe care am avut-o a fost să mutăm totul în mediul online. La numai 5 săptămâni de la anularea evenimentului fizic, a avut loc prima ediție Virtual RIUF la care au participat peste 6.000 de elevi și studenți, împreună cu peste 80 de universități din România și alte 10 țări. Acum, la un an de la începutul epidemiei, echipa RIUF se pregătește să organizeze cel de-al 3-lea eveniment virtual, pe data de 8 aprilie. Mutarea în spațiul virtual a făcut parte din acest proces de “supraviețuire”, iar pentru mulți elevi și studenți, Virtual RIUF este o gură de aer proaspăt într-o realitate care i-a ținut captivi.

Evenimentele online au reușit să ofere în acest an singurul punct de legătură între reprezentanții universităților și studenții, tocmai de aceea aceștia continuă să participe în număr mare la Virtual RIUF. Însă, trebuie să ținem cont de faptul că mediului academic local și internațional îi lipsește foarte mult interacțiunea fizică, așa cum ne lipsește tuturor, aspect care nu poate fi înlocuit 100% de digitalizare și tool-urile online.”, declară Rareș Almaș Event Manager RIUF – The Romanian International University Fair.

Cea mai mare platformă online dedicată unui eveniment educațional din România

Pe 8 aprilie 2021, RIUF – cel mai mare eveniment educațional va organiza o nouă ediție virtuală la care vor participa peste 60 de universități și instituții educaționale din peste 10 țări. Expozanți din Marea Britanie, Olanda, Belgia, Germania, Grecia sau România vor participa pentru a interacționa cu cei peste 6.000 de participanți așteptați.

Elevii de liceu și studenții interesați de oportunitățile de studiu din România și din străinătate vor putea afla informații despre peste 6.000 de programe de licență, de la reprezentanții oficiali ai instituțiilor prezente și tinerii români care deja studiază în străinătate. În plus, pot afla răspunsuri la întrebări legate de procesele de admitere, tipurile de programe de studiu potrivite pe nevoile și aptitudinile lor, bursele și sursele de finanțare la care au acces, viața de student internațional.

„Am dorit să ne apropiem cât mai mult de interacțiunea facilă și naturală a evenimentelor offline, tocmai de aceea am investit în dezvoltarea unei platforme pe care se desfășoară edițiile virtuale. Aceasta le permite userilor interacțiune individualizată, acces rapid și ușor la informațiile și răspunsurile de care au nevoie, posibilitatea de a crea micro comunități în interiorul evenimentului pe diferite topicuri de discuție, toate acestea din confortul casei lor.”, mai afirmă Event Managerul RIUF – The Romanian International University Fair.

Participarea la ediția virtuală RIUF – The Romanian International University Fair este gratuită, prin completarea formularului de înregistrare de pe www.riuf.ro.