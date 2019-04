Interimarul senatorului Ioan Stan la șefia organizației județene a PSD Suceava a luat sfârșit joi, 18 aprilie. El a fost ales președinte ”plin” în urma conferinței extraordinare a PSD Suceava care a avut loc în sala căminului cultural din Dumbrăveni acolo unde au fost prezenți liderul național al partidului Liviu Dragnea și secretarul general Codrin Ștefănescu alături de miniștrii transporturilor Răzvan Cuc, dezvoltării regionale și administrației publice, Dan Suciu și muncii, Marius Budăi. Cei peste 400 de delegați prezenți la conferința de alegeri au votat în unanimitate alegerea lui Ioan Stan la șefia organizației județene acesta fiind de altfel singurul candidat. Au mai fost aleși și 17 vicepreședinți astfel: deputatul Alexandru Rădulescu, Brăduț Avrămia, Dan Ioan Cușnir, Daniel Olariu, Dorin Rusu, deputatul Emanuel Havrici, deputatul Eugen Bejinariu, Gavril Mîrza, Ioan Oros, Ion Vasiliu, Loghin Saviuc, Lorand Ercze, Maria Pleșca, deputata Maricela Cobuz, Nistor Tătar, Viluț Mezdrea, senatorul Virginel Iordache.

Dragnea: ”Îl felicit pe Ioan Stan un bun prieten de-al meu, un om bun, un om de calitate, care are capacitatea să vă conducă spre un rezultat foarte bun la alegerile europarlamentare și dacă țineți neapărat și la cele prezidențiale”

Liviu Dragnea l-a felicitat pe Ioan Stan pentru că ”în sfârșit a fost ales președinte” după ce conferința a fost amânată de mai multe ori. ”Îl felicit pe Ioan Stan pentru că în sfârșit a fost ales președinte. S-a tot amânat această conferință. Prima dată doamna Dăncilă m-a chemat la Madrid și am plecat. A doua oară s-au luat Claudiu cu Olguța. S-ar putea să fie și nașii mei. Cum să nu fiu acolo? Înainte am mers cu coloana la medic. În final am ajuns să se finalizeze aceste proceduri”, a spus Dragnea. El a vorbit despre Ioan Stan ca despre ”un bun prieten de-al meu, un om bun, un om de calitate, care are capacitatea să vă conducă spre un rezultat foarte bun la alegerile europarlamentare și dacă țineți neapărat și la cele prezidențiale”. Ioan Stan a ținut la rându-i să-i mulțumească lui Liviu Dragnea pentru prezența sa la Suceava și pentru tot ce a făcut pentru acest județ. ”Mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru noi. Pentru că ne-ați primit și ascultat pe mine și pe parlamentarii noștri”, a spus Stan.