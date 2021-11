Orange Business Services, divizia de business a Orange România, oferă acum viteze de 10 Gbps prin serviciul Dedicated Internet Access (DIA) pentru companiile din București și Constanța. DIA este soluția de internet garantat Orange Business Services livrată la cheie companiilor medii și mari, cu unul sau mai multe sedii – echipamentele și suportul necesare pe parcursul utilizării serviciului sunt incluse în abonamentul de business lunar.

Alături de tehnologiile tradiționale dedicate soluțiilor de tipul DIA, Orange Business Services folosește acum și tehnologia inovatoare XGS-PON, capabilă să livreze viteze de până la 10 Gbps. XGS-PON este un standard îmbunătățit pentru comunicații în rețelele optice pasive, care permite viteze superioare și simetrice de acces față de generațiile anterioare. Noua tehnologie este disponibilă prin rețeaua de fibră optică dedicată clienților business în București și, parțial, în Constanța, iar raza de acoperire va fi extinsă treptat în țară.

“În ultimul an și jumătate, în care nevoia de acces la connectivitate a crescut semnificativ, Orange Business Services a dovedit că este partenerul tehnologic de încredere al business-urilor din România prin serviciile noi aduse pe piață și prin inovațiile la nivel de rețea. În martie, am lansat în premieră în România o soluție de Wi-Fi 5G la punct fix, menită să ofere viteze superioare în zonele fără fibră optică. Acum, divizia de business a Orange confirmă calitatea de leader pe piață în calitatea și acoperirea rețelei, dar și în implementarea celor mai noi și inovatoare tehnologii de comunicații lansând național benzi de până la 10 Gbps prin fibră optică, pentru a susține mai departe nevoile de conectivitate și de digitalizare din mediul public și privat.” – Florin Popa, director business to business Orange România

Serviciul DIA de la Orange Business Services asigură companiilor o conexiune rapidă, permanentă și sigură la internet, cu lățimi de bandă simetrică garantată de până la 10 Gbps și tehnologii MPLS. În funcție de zonă și de lățimea de bandă care răspunde nevoilor specifice de business, soluția poate fi implementată prin fibră optică sau tehnologii radio.

DIA are la bază trei componente majore:

1. Router CPE, care îndeplinește funcții de rutare și monitorizare, dar și funcții adiacente pentru livrarea unor servicii suplimentare, precum IP-VPN sau telefonie SIP Extensie/SIP Analog. 2. Linie de acces, care asigură conexiunea dintre router și rețeaua Orange. În funcție de condițiile locale, se poate realiza prin fibră optică sau buclă locală radio. 3. Rețeaua Orange preia traficul companiei folosind tehnici specifice MPLS și îl transferă către alte rețele prin punctele de interconectare.

Orange Business Services oferă o paletă completă de soluții de conectivitate care să acopere atât nevoi de bază pentru acces la internet, cât și nevoi complexe la cheie pentru o conectivitate dedicată, precum DIA. Astfel, prin soluțiile Office Net și Net Pro, Orange Business Services pune la dispoziția clienților mici și mijlocii, soluții de conectivitate flexibile, furnizate atât prin fibră optică cât și prin 4G sau 5G, menite să susțină afacerile, cu lățimi de bandă de până la 1Gbps, indiferent de locația unde clienții iși desfășoară activitatea. Soluția de internet dedicat DIA răspunde celor mai exigente cerințe din partea clienților, livrând atât benzi de până la 10 Gbps, cât și calitate prin parametrii garantați contractual.

Mai multe detalii despre soluțiile de conectare a afacerilor oferite de Orange Business Services: https://www.orange.ro/business/solutii/conectare