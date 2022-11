Îndrăgita interpretă de muzică populară Ancuța Corlățan le apreciază pe Margareta Clipa, Sofia Vicoveanca și Laura Lavric. În vârstă de 31 de ani, interpreta originară din comuna Mănăstirea Humorului, dar stabilită acum la Tișăuți, în Ipotești, a declarat, la Radio Top: „O urmăresc de mult, încă de când eram copil pe doamna Margareta Clipa, și dintotdeauna mi-a plăcut felul ei de a se prezenta. A fost elegantă, a fost plăcută, a știut cum să-și apropie publicul și cred că noi, cei mai tineri, avem de învățat foarte multe. La fel, avem de învățat de la doamna Sofia Vicoveanca. Am urmărit-o și are o prezență scenică extraordinară. Mai e doamna Laura Lavric. Sunt trei nume mari. Le iubesc, le apreciez, și le mulțumesc pentru că sunt generația de aur de la care și eu am putut să învăț câte ceva”. Întrebată dacă există un conflict între generații în muzica populară, Ancuța Corlățan a răspuns: „Eu spun că nu și cei cu state vechi în domeniu ar trebui să fie mândri că vine ceva din spate. Nu au de ce să se simtă cumva dați la o parte. Fiecare își are locul și fiecare artist are publicul lui. Ar trebui să fie mândri că noi, generația mai tânără, chiar le ascultăm repertoriul. În plus, le cântăm din melodiile cunoscute pe la evenimente”.