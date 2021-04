Interpretul de muzică populară sucevean, George Finiş, a murit răpus de coronavirus. El a încetat din viaţă la Spitalul Judeţean Suceava, unde era internat la secţia de terapie intensivă, cu o formă gravă de coronavirus. George Finiş avea 61 de ani şi se lupta cu boala de mai multe săptămâni.

El a fost unul dintre membrii Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu” din Suceava, fiind unul dintre cei mai cunoscuţi şi mai îndrăgiţi interpreţi de muzică populară.