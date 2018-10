Stimați europarlamentari,

În numele României vă mulțumesc pentru invitație. Spun de la început că nu am venit să dau socoteală. Am venit pentru că vă prețuiesc și vă respect. Cer însă aceeași prețuire și același respect pentru poporul român pe care îl reprezint.

Încep cu o întrebare esențială: Pentru cine vrem să construim un sistem de justiție viabil în România? Pentru MCV? Pentru instituții? Pentru magistrați? Pentru politicieni? Evident că nu!

Trebuie să facem o justiție corectă pentru cetățeni! Ei sunt beneficiarii măsurilor din Parlamentul European sau din parlamentele naționale! De la cetățeni trebuie să înceapă orice discuție! Justiția trebuie să fie garanția că legile și drepturile cetățenești sunt respectate, iar cine le încalcă va fi sancționat!

Este legitim să ne întrebăm: în ce fel a apărat MCV cetățenii români de încălcarea gravă a drepturilor lor? În rapoartele MCV s-a vorbit mult despre instituții, despre numirile de magistrați, despre lupta anticorupție. Este foarte bine! Dar nu am văzut nimic despre încălcările drepturilor omului, despre protocoalele secrete dintre serviciile de informații și instituțiile din justiție.

În baza acestor protocoale, milioane de români s-au aflat sub monitorizarea serviciilor secrete, în numele luptei anticorupție.

Există decizii judecătorești care arată cum s-au falsificat probe, cum s-au modificat transcrierile unor interceptări pentru a crea vinovății sau cum erau șantajați martorii pentru a depune mărturii mincinoase.

Nimic despre aceste lucruri în rapoartele MCV. Asta înseamnă că acest mecanism și-a ratat menirea pentru care a fost creat. Și cer oficial să ni se spună cine a redactat rapoartele MCV, cine a furnizat datele și a omis, din neglijență sau cu rea-credință, aceste realități de neconceput în Uniunea Europeană!

Dacă suntem sinceri, de la aceste abuzuri grave trebuie să începem, pentru că au loc pe teritoriul Uniunii Europene. Comisia de la Veneția spunea că „în sistemul sovietic, parchetul a reprezentat un mijloc puternic de a controla puterea judecătorească”.

În ultimii 4 ani, peste 3.000 de magistrați au fost cercetați de DNA. Practic, jumătate dintre magistrații din România au avut, ani de zile, dosare, prin care, probabil, au fost influențați să dea soluții stabilite în afara sălii de judecată. Nu o spun doar eu, o spun cu multă îngrijorare asociațiile de magistrați din România.

Prin astfel de dosare contrafăcute, au fost înlăturați din funcție un judecător al Curții Constituționale, un vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii, patru judecători ai Înaltei Curți, mai mulți judecători de instanțe superioare, un procuror general, un șef de parchet superior. În final, toți au fost achitați sau dosarele au fost clasate. Dar ei au fost înlăturați!

Noile legi ale justiției le redau judecătorilor independența. Niciun decident politic nu mai intervine în numirea și revocarea judecătorilor. Independența e totală, nicidecum restrânsă. Și vă asigur că avem bună-credință și vom ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția.

Există totuși și o parte bună a acestei întâlniri.

Astăzi v-am informat pe toți, oficial, despre abuzurile din România.

De acum, nu se mai pot ignora aceste lucruri. Nu se va mai putea vorbi despre Justiția din România fără a se vorbi și despre aceste abuzuri, doar dacă se face un joc politic fără nicio legătură cu justiția.

Întrebați-vă de ce vi s-au ascuns aceste lucruri! De ce nu v-au spus nimic, dacă totul era legitim și legal? Puneți-vă aceste întrebări înainte de a ridica piatra împotriva României.

Despre mitingul din 10 august voi spune doar câteva cuvinte.

Văd că este acuzată Jandarmeria Română pentru că a intervenit la un miting neautorizat, împotriva unor manifestanți violenți, care au încercat să ocupe clădirea Guvernului. Nu am văzut aceeași poziție față de evenimentul de săptămâna trecută de la Bruxelles sau față de alte mitinguri din Franța, Spania, Germania, Marea Britanie, când forțele de ordine au intervenit cu exact aceleași mijloace și cu aceleași proceduri ca cele folosite în România.

Nu pot accepta sub nicio formă ca Jandarmeria Română să fie acuzată de acțiuni și proceduri practicate peste tot în Europa!

În final vă cer următorul lucru: Nu interziceți României ceea ce este permis în alte state ale Uniunii și nu permiteți ca în România să se întâmple lucruri de neacceptat în alte state membre! Vrem să vă fim parteneri, dar vrem să vă fim parteneri egali.

Nimeni, niciodată nu va putea întoarce România din parcursul sau european.

Vă mulțumesc!

***

Viorica Dăncilă: Vă mulţumesc tuturor pentru poziția pe care aţi avut-o.

Am văzut lucruri pe care le-am luat în calcul, lucruri constructive. Am vrut un dialog constructiv, dar mi-am dat seama că există multă dezinformare şi nu-i acuz pe cei care au spus aceste lucruri, ci pe cei care stau în spatele acestei dezinformări.

Domnule Pons, da, trebuie să apărăm cetăţenii! Acest lucru îl cer şi eu, şi nu am să ignor vocea poporului, iar martor este larga susținere populară pe care o avem în România. Ascult pe toată lumea de bună-credință şi vreau un dialog constructiv, dar un dialog care să fie corect pentru România şi pentru Uniunea Europeană.

Doamna Macovei, ştiu despre dezinformările dumneavoastră. Acest guvern pe care îl criticați atât de des a adus o creştere economică de 7%, a crescut nivelul de trai al românilor şi de aceea românii îl iubesc. Nu vă face cinste să aduceți lupta politică internă în Parlamentul European. Este o lipsă de respect faţă de poporul român.

Nu am să pot să răspund la toată lumea, ar fi foarte mult timp, dar vreau să mai dau câteva răspunsuri. Da, România este divizată, iar eu vreau ca România să fie unită, dar trebuie să avem grijă de un lucru şi vă spune o ţară proeuropeană: vrem şi o Europă divizată? Da, avem dialog, dar să nu încercăm indiferent de grupul politic să ne învrăjbim unii pe alții! Împreună trebuie să desenăm, să creionăm viitorul UE începând cu anul viitor. Haideți să vedem lucrurile care ne unesc şi să lăsăm la o parte lucrurile care ne divizează! Ceea ce avem de îndreptat vom îndrepta, vom avea dialog. Sunt dispusă dialogului.

Domnule europarlamentar, reforma în ceea ce priveşte justiția – legile justiției – este inițiată în parlament. Parlamentul este cel ales în mod democratic, este expresia voinței poporului. Vedeți că şi aici există dezinformare, pentru că au arătat cu degetul spre guvern. Nu, în parlament au fost inițiate aceste legi.

Domnul Rebega, nu aduceți lupta politică în Parlamentul European, nu este corect faţă de români! Poate ar trebui să vă gândiți că aţi candidat pe listele Partidului Social Democrat, dar nu vă judec eu, pentru că nu am dreptul, vă vor judeca cei care v-au susținut şi pe care acum i-aţi dezamăgit.

Doamnă europarlamentar Sophia in ‘t Veld, mulţumesc mult pentru sugestie! Am să ţin cont de sugestiile dumneavoastră. Parlamentul European nu este inamicul meu. Am fost europarlamentar nouă ani de zile şi nu o să mă abat niciodată de la valorile europene. Poate nu toate lucrurile sunt corecte, poate nu toate lucrurile sunt aşa cum trebuie să fie, dar sunt convinsă că un dialog constructiv şi faptul că puteți să ascultați toate părțile – şi vom ţine mai puţin cont de cei care nu vor să fie înțelegere şi dialog în Parlamentul European, cei care vin cu dezinformări, cei care au dezinformat întotdeauna, nu numai acum – cred că lucrurile se pot îndrepta.

Domnule prim-vicepreședinte Timmermans, cu siguranţă vom ţine cont de recomandările Comisiei de la Veneția. Astăzi, ministrul justiției, prezent lângă mine, va merge la Comisia de la Veneția.

România este o ţară pro-europeană şi cu siguranţă nu se va abate de la drumul pro-european, şi vă spune o fostă colegă de-a dumneavoastră.

Vă rog să aveţi încredere în România şi să aveţi încredere în parcursul european şi respectarea statului de drept în ţara mea.

Vă mulţumesc!