În cursul săptămânii trecute, la Spitalul Județean „ Sf. Ioan cel Nou ” Suceava, a fost efectuată o intervenție chirurgicală în premieră pentru județul nostru care a constat în excizia unui carcinom scuamocelular de buză și a ganglionilor santinelă din regiunea submandibulară.

Pacientul a fost un bărbat de 53 de ani care a dezvoltat o formațiune tumorală agresivă la nivelul buzei inferioare, care a fost in prima faza excizata în urma cu o lună. In cadrul laboratorului de Anatomie Patologica dr. Adelina Șerban, sub coordonarea doamnei dr. Andreia Botezan, a examinat formațiunea si a identificat un carcinom scuamos bine-diferențiat. Probabilitatea de a trimite metastaze pe cale limfatica fiind ridicata la un carcinom atât de agresiv, s-a decis, de comun acord cu pacientul si in conformitate cu recomandările oncologice internaționale, efectuarea unei intervenții suplimentare: excizia ganglionilor santinela.

Ganglionii santinela reprezintă primii ganglioni in care se drenează limfa provenita din zona corpului unde se afla formațiunea tumorala. Prin identificarea lor se stabilește daca formațiunea tumorala s-a extins la sistemul limfatic. De asemenea, se evita realizarea unei intervenții mai agresive, mai de durata si mai dificil de suportat de către pacient, care ar consta in îndepărtarea unui număr cat mai mare de ganglioni limfatici regionali, pentru a identifica eventuale metastaze. Practic se caută câțiva ganglioni cheie si daca aceștia nu sunt afectați nu mai trebuie excizați restul ganglionilor.

Identificarea ganglionilor santinela se poate efectua folosind injectarea de coloranți, sau printr-o metoda mai precisa, de ultima generație, care utilizează injectarea unui izotop radioactiv inofensiv pentru pacient, care însă poate fi urmărit intraoperator cu ajutorul unui detector portabil de radiații gamma, „ Gamma probe ”. In acest caz a fost utilizata metoda de ultima generație cu participarea colectivului Laboratorului de Medicina Nucleara din cadrul Spitalului Județean Suceava ( coordonat de dr. Gutu Mihai medic primar Medicina Nucleara si specialist in Radiologie si Imagistica Medicala, șef de lucrări la U.M.F. Iasi, cu experiența de câțiva ani la Institutul Regional de Oncologie Iași cat si la un spital din Franța, cu avizul dr. Tătăranu Adrian, șef de secție Radiologie si Imagistica medicala ).

Identificarea ganglionului santinela cu ajutorul radioizotopilor este utila si in tratamentul altor cancere agresive precum cele de sân, piele.

Până acum pentru a beneficia de aceasta intervenție era necesar ca pacientul sa se deplaseze la unul dintre institutele oncologice din București, Iași sau Cluj.

Este esențială si colaborarea dintre secția de Chirurgie Plastică și cea de Oncologie formată din dr. Dana Semen, dr. Adeline Tintila, dr. Anca Ababneh-Dumitrovici, dr. Silvia Ginghina, dr. Doina Ganea.

Echipa operatorie pentru intervenția de zilele trecute a fost formata din: dr Mircea-Dinu Bordiniuc medic chirurgie plastica, dr. Alina Buciu si dr. Dănuț Barbunc medici anesteziști, asistente de bloc operator Simona Ciobică si Loredana Pădureț.

„Cu susținerea Consiliului Județean si a conducerii spitalului, Laboratorul a fost dotat cu doua astfel de dispozitive „ Gamma Probe ”, ceea ce face posibila realizarea acestei tehnici de identificare si evaluare a ganglionilor santinela si la Suceava. De asemenea Laboratorul deține si un dispozitiv hibrid SPECT/ CT, in acest moment fiind singurul laborator din Moldova unde aceasta tehnica se poate realiza 3D cu localizare anatomica foarte precisă”, a transmis în final purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici.